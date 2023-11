Samsung amplia il proprio catalogo di SSD portatili, o esterni se volete, presentando anche sul mercato italiano il nuovo Samsung T5 EVO. Si tratta di un drive pensato per chi lavora con file di grandi dimensioni e necessita di un’unità facilmente trasportabile ma al tempo stesso robusta che possa resistere anche a cadute accidentali, il tutto però senza rinunciare alle prestazioni. Il nuovo arrivato si inserisce in un mercato decisamente affollato di proposte, puntando però sulla garanzia del nome Samsung che, oltre a vantare numerose soluzioni di questo tipo, negli anni si è guadagnata la fiducia degli utenti anche grazie a una buona affidabilità. A tal proposito riportiamo le dichiarazioni di Hangu Sohn, Vice Presidente del Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics:

Per i consumatori che cercano sostituti per i tradizionali hard disk drive (HDD), T5 EVO – che offre la capacità di memoria maggiore del settore insieme a velocità e durata in un design compatto che si adatta al palmo della mano – è un’opzione innovativa di archiviazione esterna. T5 EVO è stato progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di consumatori con stili di vita diversi. La capacità fino a 8TB, la velocità superiore, il design compatto e la protezione dei dati da urti esterni lo rendono adatto agli utenti che necessitano di archiviare e accedere ai dati ovunque e in qualsiasi momento.

Samsung T5 EVO punta tutto su capacità e affidabilità

Come anticipato, Samsung T5 EVO si colloca nel mercato degli SSD esterni che, dati alla mano, stanno ormai sostituendo definitivamente i vecchi hard disk rotativi grazie a un costo per gigabyte sempre più contenuto. Il nuovo modello Samsung offre una capacità di archiviazione pari a 8 terabyte, permettendo quindi di gestire qualsiasi tipo di file, progetto e, inutile quasi dirlo, rappresentando una validissima opzione per i nostri backup. Il T5 EVO abbraccia un design definito dall’azienda “Compatto ed Ergonomico”; l’SSD portatile è progettato per offrire un design gradevole ma ergonomico che, dati alla mano, lo rende leggermente più grande di una carta di credito. Questo SSD misura infatti 95 millimetri in larghezza, 40 millimetri in lunghezza e 17 millimetri in spessore, abbastanza piccolo quindi da essere contenuto sul palmo di una mano.

Il peso dell’unità è di soli 102 grammi, risultando comunque robusto e ben curato sotto l’aspetto estetico; Samsung T5 EVO vanta un corpo nero e un anello grigio titanio, che gli conferiscono un feeling premium ed elegante con colori tono su tono. Grazie a questa combinazione di design, l’SSD può essere facilmente fissato a qualsiasi borsa o bagaglio, mentre la struttura in metallo e la superficie gommata forniscono una protezione extra contro gli urti esterni e cadute fino a due metri. Non solo robustezza per l’ultimo SSD Samsung ma anche sicurezza e affidabilità, grazie alla tecnologia proprietaria di protezione termica Dynamic Thermal Guard e la crittografia AES 256 bit abbinata allo standard IEC 62368-1. Parlando invece di prestazioni, il Samsung T5 EVO sfrutta l’interfaccia USb 3.2 Gen che garantisce una velocità di trasferimento dati in lettura-scrittura di 460 MB/s; non proprio una scheggia se paragonato ai modelli USB 3.2 Gen 2 0 2×2, ma comunque a livello di un buon SSD SATA 6 Gbps.

Al pari di tutti i drive dell’azienda sudcoreana, anche questo ulteriore modello arriva con in bundle il software di gestione Samsung Magician; la compatibilità è assicurata con sistemi operativi Windows e macOS, console e smartphone, mentre la garanzia è estesa a 3 anni.

Scheda tecnica SSD Samsung T5 EVO

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Capacità 2, 4 e 8 TB

Dimensioni 40 x 95 x 17 millimetri

Peso 102 grammi

Lettura sequenziale sino a 460 MB/sec

Scrittura sequenziale sino a 460 MB/sec

Resistenza alle cadute sino a 2 metri

Crittografia AES 256-bit

Samsung Magician Software

Compatibilità Windows, macOS, console e smartphone

Garanzia 3 anni

Disponibilità e prezzi

Stando a quanto dichiara Samsung, l’SSD T5 EVO sarà disponibile a partire dal mese di dicembre presso i maggiori rivenditori, con capacità da 2, 4 e 8 terabyte, rispettivamente con prezzi di 229,99 euro, 429,99 euro e 809,99 euro. Detto questo, il nuovo SSD esterno è già disponibile su Amazon in tutte e tre le varianti:

