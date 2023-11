A 7 giorni dal via della Settimana del Black Friday di Amazon, anche gli altri negozi di elettronica di consumo hanno provveduto a lanciare gli sconti. Oggi, 24 novembre 2023, è il venerdì nero vero e proprio e, per l’occasione, abbiamo pensato di selezionare gli sconti migliori sulle cuffie, sia wireless che non. Seguiteci per tutti i dettagli.

Le offerte sulle cuffie del Black Friday

Il Black Friday di Amazon è stato annunciato già qualche giorno fa e si concluderà il 27 novembre 2023 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia. Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, cuffie comprese, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti, soprattutto perché oggi, 24 novembre, sono disponibili gli sconti anche di altri negozi fisici e online.

Le disponibilità cambiano a seconda degli e-commerce, con le offerte di Amazon e di Euronics in vigore fino al 27, quelle di MediaWorld fino al 30, ma fino a stasera le promozioni di Unieuro, ragion per cui, passiamo subito a scoprire i prodotti più interessanti da considerare.

Cuffie wireless in offerta per il Black Friday 2023

Offerte cuffie wireless oltre i 200 euro

Offerte cuffie wireless tra i 100 e i 200 euro

Offerte cuffie wireless tra i 50 e i 100 euro

Offerte cuffie wireless sotto i 50 euro

Cuffie cablate in offerta per il Black Friday 2023

Le altre offerte del Black Friday

Queste erano dunque le principali offerte sulle cuffie del Black Friday di Amazon, Euronics, Unieuro e MediaWorld. Come anticipato, le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi del Black Friday potete seguire il link in fondo. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

Offerte per categoria

Non perderti: Migliori cuffie bluetooth di questo mese: ecco i nostri consigli e Migliori cuffie da gaming di questo mese: ecco i nostri consigli