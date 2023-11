C’è tempo fino a lunedì 27 novembre per approfittare dell’offerta Black Friday di Paramount+, il servizio di streaming statunitense disponibile in Italia da poco più di un anno. In occasione di questo periodo di sconti è possibile approfittare di una promozione che sconta il costo dell’abbonamento mensile per tre mesi, un’occasione accessibile anche per i clienti Amazon Prime tramite Prime Video. Ecco tutti i dettagli da sapere.

Per il Black Friday, Paramount+ è scontato per 3 mesi: cosa sapere

Per chi non lo sapesse, Paramount+ è un servizio di streaming che integra diversi contenuti disponibili on demand: film, serie TV, show, contenuti per bambini. Costa 7,99 euro al mese, di norma, prezzo scontato del 50% grazie all’offerta del Black Friday, valida da oggi, fino a lunedì 27 novembre 2023, giorno del Cyber Monday.

Significa che Paramount+ è attivabile a 3,99 euro al mese per i primi 3 mesi, al termine dei quali, salvo disdetta, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo standard citato (7,99 euro al mese). L’abbonamento si può acquistare direttamente sul sito italiano di Paramount+, o tramite Amazon Prime Video da questo link.

Non c’è altro da sapere, solo che l’offerta per il Black Friday di Paramount+ è disponibile solo per i nuovi abbonati al servizio di streaming o agli ex abbonati idonei (per verificarlo vi basta accedere al sito italiano). Per i clienti Amazon Prime (ricordiamo che si può provare il servizio per 30 giorni senza alcun impegno) che preferiscono usufruirne tramite Prime Video queste limitazioni non sussistono.

Clicca qui per attivare Paramount+ a metà prezzo tramite Amazon Prime Video

Leggi anche: Paramount+ Premium e con pubblicità ufficiali, ma per ora non arrivano in Italia e Il Black Friday è l’occasione giusta per cambiare TV

Visto che siamo nel pieno del periodo più denso di sconti, vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento e per non perdervi nemmeno una promo del Black Friday e del Cyber Monday, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, di seguirci sui nostri portali e di spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Offerte per categoria