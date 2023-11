Alla vigilia del Black Friday vero e proprio, facciamo il punto con una selezione di offerte sulle smart TV disponibili su MediaWorld, Unieuro e Amazon per la Settimana del Black Friday e le altre promozioni relative. I prodotti scontati sono molti, ragione per la quale in questo articolo ne abbiamo selezionati alcuni che vale la pena considerare, sia economici che non. Scopriamoli insieme.

Le migliori offerte sulle smart TV del Black Friday 2023

Nonostante il Black Friday sia domani, venerdì 24 novembre 2023, sia Amazon che Unieuro e MediaWorld hanno già pubblicato online le loro campagne promozionali. Le smart TV in offerta sono tante e, anche per questo ne abbiamo selezionate alcune, quelle che reputiamo più interessanti e più scontate oggi e nei prossimi giorni sui più importanti negozi online e fisici.

Siccome le unità disponibili spesso non sono molte, non è raro che alcuni prodotti terminino prima che le promozioni scadano, soprattutto i più interessanti e scontati; quindi fareste bene a non pensarci troppo. Ma prima di passare alle migliori offerte sulle smart TV del Black Friday 2023, c’è da sapere che le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon sono in vigore fino al 27 novembre, quelle del Gran Finale Black Friday di MediaWorld fino al 30 novembre, ma gli sconti del Black Friday Bello Bello di Unieuro scadono domani sera, 24 novembre.

Ecco la selezione, in cui molte delle smart TV in offerta su Amazon godono di uno sconto extra grazie a un coupon presente nelle relative pagine prodotto, da applicare con un clic.

Smart TV in offerta a meno di 1000 euro

Smart TV sopra i 1000 euro in offerta

Qua sotto trovate i link a tutti i prodotti in offerta su Amazon, Unieuro e MediaWorld, ma prima due promemoria: Amazon dà la possibilità ai clienti di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024 gratis, periodo esteso rispetto ai classici 30 giorni previsti di norma, inoltre garantisce i rimborsi nel caso in cui i prezzi dei prodotti acquistati fino al 27 novembre 2023 si abbassino ulteriormente su Amazon prima delle 23:59 del 4 dicembre (qui per maggiori informazioni).

