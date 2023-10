Nella giornata di oggi, 25 ottobre 2023, Paramount+ ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei nuovi piani Premium e Advertising in alcuni mercati selezionati, tra i quali — almeno in queste battute iniziali — non figura l’Italia: da noi, rimane disponibile solo l’opzione Standard.

Paramount+ lancia i piani Premium e con pubblicità

In sede di presentazione dei nuovi piani di abbonamento, Marco Nobili, Executive Vice President ed International General Manager di Paramount+, ha rimarcato i traguardi raggiunti dall’azienda nell’ultimo anno: adesso che il servizio di streaming è ufficialmente sottoscrivibile in oltre 45 mercati, il focus si sposta sullo scalare l’offerta, così da creare soluzioni capaci di soddisfare le esigenze di un pubblico più vasto.

Il piano Premium sarà la proposta più ricca di Paramount+: a fronte di un costo mensile di 13,99 dollari (il prezzo può variare in base al mercato considerato), l’opzione offre accesso a contenuti in formato 4K in HDR10 e Dolby Vision. In aggiunta a questo, gli utenti avranno la possibilità di effettuare lo streaming di contenuti su quattro schermi diversi contemporaneamente (il piano standard pone un limite massimo di due). Per quanto riguarda le soluzioni di pagamento, Paramount+ ha previsto anche una formula annuale da 124,99 dollari (anche in questo caso, il prezzo può variare in base al mercato). Per quanto riguarda la disponibilità, già a partire dal 16 novembre 2023, il piano Premium sarà sottoscrivibile in Australia, Brasile, Canada e Messico; altri mercati seguiranno a stretto giro.

Il secondo nuovo piano annunciato da Paramount+, invece, va nella direzione diametralmente opposta: Advertising, come si evince dal nome, prevede la presenza della pubblicità — prima e durante la visione di contenuti — allo scopo evidente di tagliare i costi. Insomma, dopo Netflix e Disney+, anche Paramount+ ha deciso di affidarsi alla pubblicità. Si può presumere che questo diventerà il nuovo piano più economico di Paramount+, anche se il costo mensile non è stato ancora comunicato ufficialmente. Per adesso, l’azienda ha soltanto reso noto il lancio previsto agli inizi del 2024 in alcuni mercati selezionati, tra cui Australia e Canada; in Messico e Brasile, invece, l’azienda intende continuare a puntare sul piano Mobile.

Insomma, per adesso l’Italia è tagliata fuori, ma terremo d’occhio la situazione in attesi di nuovi sviluppi.

