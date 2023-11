Il Black Friday 2023 di Unieuro “entra nel vivo”, con una nuova promozione che subentra alla precedente: “Black Friday bello bello“. Si tratta di una due giorni di sconti ancor più conveniente di quella dello scorso fine settimana, che propone uno sconto del 24% su (quasi) tutto il catalogo online. Per quanto concerne le promozioni in negozio invece bisogna sapere che tali offerte sono riservate ai possessori della tessera Unieuro Club (a detta della locandina). In entrambi i casi ci sono vari prodotti e brand esclusi e che gli sconti saranno in vigore solo oggi e domani, 23 e 24 novembre 2023.

Black Friday Bello Bello di Unieuro: le offerte e cosa sapere

Come richiedere la tessera Unieuro Club

Per approfittare degli sconti del Black Friday Bello Bello di Unieuro nei negozi fisici, come anticipato, è necessario possedere la Unieuro Club, una tessera gratuita che permette di accedere a promozioni riservate e di accumulare punti con gli acquisti e le attività di Unieuro Club Superskilss. E sì, si può usare subito perché l’attivazione è immediata.

È possibile richiederla nei punti vendita aderenti compilando un modulo da consegnare al personale Unieuro, in autonomia tramite i totem presenti nei negozi fisici, oppure utilizzare l’app Unieuro o la pagina web del sito, accessibile solo dopo essersi registrati (qui trovi tutte le info e la pagina per richiedere la tessera Unieuro Club online).

I prodotti in offerta

Ciò detto, passiamo ai prodotti in offerta da Unieuro con la promozione Black Friday Bello Bello, disponibile solo oggi e domani, 23 e 24 novembre 2023, e riservata ai possessori di Unieuro Club che acquistano prodotti per una spesa minima di 199 euro.

La selezione di prodotti è molto ampia tuttavia con un po’ di delusione vi comunichiamo che tutti i prodotti sono stati riportati al prezzo di listino originario, a cui poi viene applicato il 24% di sconto. Vien da sé che molti sconti sono al pari, o di poco più bassi, rispetto agli sconti dei giorni scorsi.

Prima di lasciarvi ai link dei prodotti disponibili, vi ricordiamo che ci sono alcune vari prodotti esclusi da considerare:

le console da gioco (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch, console da retrograming, ecc..), i software da gioco, i Controller Sony PS5 Dualsense, iPhone, AirPods, Apple Watch, i computer a marchio Apple, iPad, la scopa ricaricabile a marchio Dyson V15 DETECTSUSMAR, i prodotti a marchio Asko, Liebber, Miele e i prodotti Smeg linea 50’s style, i prodotti presenti nei volantini in corso, i prodotti dei volantini “IL BLACK FRIDAY BELLO BELLO” validi dal 3 al 15 novembre e dal 16 al 22 novembre, la cui validità sia stata prolungata fino al 30 novembre come da apposito materiale promozionale esposto accanto al prodotto, i servizi, le ricariche telefoniche, le estensioni di garanzia, i libri, le demo unit, le gift card, le carte prepagate e gli abbonamenti, gli ordini effettuati sulla sezione lista nozze del sito unieuro.it e gli ordini effettuati sul sito unieuro.it e sull’app, anche se ritirati e pagati presso il punto vendita, precedenti al 23 novembre.

Tutti i prodotti in offerta da Unieuro per il Black Friday Bello Bello (23-24 novembre 2023)

