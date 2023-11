Il Black Friday di Amazon è entrato nel vivo già da venerdì scorso, giorno a partire dal quale sono disponibili tante offerte sui dispositivi tech e non solo. Qui su tuttotech.net e su tuttoandroid.net abbiamo pubblicato diverse selezioni per aiutare nella scelta, a cui aggiungiamo oggi quella relativa ai prodotti di Apple, fra cui figurano alcune offerte di cui tener conto. Scopriamole insieme.

Le offerte del Black Friday di Amazon sui prodotti Apple

Prima di elencarvi i prodotti scontati fino al 27 novembre 2023, giorno del Cyber Monday che chiuderà questo periodo di offerte, quantomeno su Amazon, vi ricordiamo di tener conto del fatto che le unità disponibili non sempre bastano a soddisfare le richieste, soprattutto in caso di offerte particolarmente interessanti su prodotti di cui c’è grande richiesta. Quindi, fareste bene a non pensarci troppo nel caso in cui il prodotto che cercavate si trova al prezzo che reputate opportuno spendere.

Ma passiamo alla selezione in questione, fra cui spiccano le AirPods Pro di seconda generazione con custodia MagSafe USB-C (la nuova quindi), le tastiere, Apple Watch Ultra e varie cuffie Beats, fra gli altri:

A seguire c’è il link con tutti i prodotti in offerta su Amazon, ma prima due informazioni utili da tenere a mente: Amazon dà la possibilità ai clienti di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024 gratis (periodo esteso rispetto ai classici 30 giorni previsti), oltre a garantire i rimborsi nel caso in cui i prezzi dei prodotti acquistati fino al 27 novembre 2023 si abbassino ulteriormente su Amazon prima delle 23:59 del 4 dicembre (qui trovate maggiori informazioni).

Tutti i prodotti in offerta per il Black Friday 2023 di Amazon (fino al 27 novembre 2023)

Leggi anche: Sportwatch nuovo? Eccone 3 (+1) in offerta su Amazon per il Black Friday e Offerte à gogo sui dispositivi smart home (e di Amazon) per il Black Friday

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento e per non perdervi nemmeno una promo del Black Friday e del Cyber Monday, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Offerte per categoria