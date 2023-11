Philips amplia il proprio catalogo di monitor destinati al mondo lavorativo con un nuovo modello di fascia alta inserito nella serie B2B 5000. Si tratta nel dettaglio del Philips 49B2U5900CH, display SuperWide equipaggiato con un mastodontico pannello curvo da 48,8 pollici (formato 32:9), adatto per incrementare la produttività e il multi-tasking, sempre con un occhio di riguardo per la qualità dell’immagine e il design.

Philips 49B2U5900CH: è il top per lavorare, ma non rinuncia alla versatilità

Il Philips 49B2U5900CH è un monitor a dir poco imponente, con la sua diagonale da 48,8 pollici permette di gestire e ottimizzare il flusso di lavoro, garantendo ottimi risultati in multi-tasking e quindi permettendoci di “snellire” al meglio la giornata lavorativa. Pannello a parte che ora vedremo, le peculiarità di questo display risiedono nella funzionalità BusyLight e dal gancio integrato inclinabile per le cuffie (dipende dai punti di vista). Non meno importante è la webcam da 5 megapixel con supporto Microsoft Hello, mentre la nuova Busylight si trova sulla parte superiore della webcam e può sincronizzarsi con gli stati di Microsoft Teams, in modo che i colleghi sappiano se siamo in chiamata o meno.

Come da pronostico, il pannello dietro questo nuovo display curvo Philips è un VA con tecnologia Smart Image; la risoluzione è di 5120×1440 pixel, mentre il rapporto di contrasto arriva a 3000:1 con angoli di visione pari a 178°/178° e certificazione VESA DisplayHDR 400. Il Philips 49B2U5900CH offre anche un supporto regolabile in altezza, attacco VESA e certificazione TUV Rheinland Eyesafe, indispensabile per chi passa molte ore davanti al monitor per lavorare.

La versatilità, non solo del pannello, è inoltre garantita da quello che l’azienda chiama Smart KVM, ovvero uno switch KVM integrato viene utilizzato per passare da una sorgente all’altra facendo clic su un pulsante posto sulla cornice del monitor. La connettività di questo monitor però va anche oltre; a bordo troviamo una dock USB con porta RJ45 da 1 Gbps, connessioni USB-C e funzionalità di ricarica dei dispositivi sino a 100 watt.

Caratteristiche tecniche Philips 49B2U5900CH

Tipologia di pannello LCD VA

Tipo retroilluminazione W-LED

Dimensioni pannello 48,8″ / 124 cm

Rivestimento display Antiriflesso, 3H, opacità 25%

Curvatura 1800R

Formato 32:9

Risoluzione massima 5120 x 1440

Densità dei pixel 109 PPI

Frequenza di aggiornamento 75 Hz

Tempo di risposta GtG 4ms

Luminosità 450 cd/m²

Contrasto tipico 3000:1

SmartContrast 80.000.000: 1

Angolo visuale 178/178°

Miglioramento dell’immagine SmartImage, Flicker-free

Colori display 1,07 miliardi (8 bit + FRC)

Spettro di colori NTSC 97%, sRGB 119%

DisplayHDR 400 certificato

Frequenza di aggiornamento 75 Hz

Modalità LowBlue Mode, EasyRead

Connettività

HBR3 (USB-C/DisplayPort)

Jack combo con uscita audio/ingresso microfono

LAN Ethernet 1 Gbps, Wake on LAN

2x HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (upstream, modalità DP Alt, dati, PD fino a 100 W)

Hub USB

USB 3.2 Gen 1/5 Gbps

1 USB-B upstream

2 USB-A downstream (con 1 per ricarica rapida B.C 1.2)

1 USB-C downstream

USB Power Delivery 3.0 fino a 100 watt

Altoparlanti 2x 3 watt

Modalità PIP e PBP

Smart KVM

Webcam integrata da 5 megapixel con microfono

Supporto BusyLight

Regolazione piedistallo

Altezza 150 mm

Rotazione -/+ 30 gradi

Inclinazione -5/15 gradi

Consumo tipico 39 watt (picco 46 watt)

Disponibilità e prezzo

Il nuovo monitor Philips 49B2U5900CH sarà disponibile da metà novembre a un prezzo di 1.199 euro presso il sito del produttore e i maggiori rivenditori, compreso Amazon dove troviamo già decine di prodotti Philips a catalogo.

