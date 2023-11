FiiO, azienda specializzata in soluzioni audio di alto livello e più in generale nel settore delle periferiche e degli accessori, ha annunciato la nuova tastiera meccanica KB3, una soluzione che permette di collegare le cuffie direttamente alla tastiera (via jack da 3,5 mm) per evitare quel fastidioso groviglio di cavi che potrebbe crearsi sulla scrivania insieme agli altri accessori, sempre più numerosi.

Questa periferica merita sicuramente una menzione, non tanto per l’idea già vista (vedi Razer), ma soprattutto per il sistema pensato dall’azienda, ideato per offrire un audio di qualità e privo di interferenze o altre problematiche che potrebbero scaturire da un segnale analogico. Ma vediamo il tutto nei dettagli.

FiiO KB3 garantirà un audio di qualità grazie al doppio DAC integrato nella tastiera

La proposta da FiiO con la nuova KB3 punta garantire una doppia funzionalità: avere a disposizione una tastiera meccanica di un certo livello e allo stesso tempo accogliere le nostre cuffie senza passare per la connessione analogica che ritroviamo solitamente su PC o notebook, il tutto fornendo una soluzione audio di qualità. Per garantire questo risultato, il produttore integra all’interno della tastiera un amplificatore per cuffie e un doppio DAC, cercando di puntare a quegli utenti che non sono soddisfatti dall’audio integrato e sempre più spesso ripiegano su DAC esterni.

In sostanza si tratta di un prodotto che possiamo definire “All-in-One”, un approccio che a molti potrebbe far storcere il naso ma che, dati alla mano, non dovrebbe avere particolari punti deboli (lato audio) visto che è presente un doppio DAC Cirrus Logic CS43131 che supporta audio fino a 32 bit/384 kHz e DSD256, oltre al jack per cuffie standard da 3,5 mm e un’uscita bilanciata da 4,4 mm.

Passando alla tastiera vera e propria, la periferica non sembra essere trascurata: è equipaggiata con switch hot-swap, supporta sia Mac che Windows, include l’illuminazione RGB ed è compatibile con il noto software di configurazione VIA. FiiO rende disponibile una versione barebone senza switch e copritasti, oltre al modello “completo” equipaggiato con swtich Gateron G Pro 3.0 gialli e un set di copritasti traslucidi. Il design è gradevole e compatto con layout al 75%, simile a quello delle tastiere laptop, ed è presente una rotella dedicata per controllare il volume.

Disponibilità e prezzi

La FiiO KB3 attualmente è venduta solo su AliExpress, dove può essere acquistata per 129,99 dollari nella variante barebone (senza interruttori o copritasti) o nella versione completa a 149,99 dollari; l’azienda ha in catalogo anche un secondo modello wireless a 129,99 dollari che però è sprovvisto delle funzionalità audio discusse sopra.

