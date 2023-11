Gli schermi ad alta luminosità e risoluzione permettono anche agli altri di vedere cosa si sta facendo con lo smartphone o il computer.

Un paio di brevetti individuati presso l’USPTO, l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, suggeriscono che Apple sta studiando delle soluzioni per tenere lontani i curiosi dai nostri display dell’iPhone o del Mac.

Il primo brevetto consiste in una pellicola polarizzante per display curvi capace di sfocare l’immagine quando si guarda da un certo angolo. Il secondo brevetto è più interessante in quanto si tratta di display piatti con angoli di visione regolabili dall’utente.

L’idea è che questi display potrebbero incorporare un filtro polarizzante controllabile elettricamente per proteggere la privacy dell’utente attraverso una serie di substrati.

Il brevetto suggerisce che un display che utilizza tale tecnologia potrebbe anche avere uno strato aggiuntivo di cristalli liquidi tra questi strati polarizzanti, il quale potrebbe essere dotato di un filtro colorato, consentendo di rendere visibili le immagini con determinati colori solo all’utente del display.

Logicamente questi prodotti non potranno impedire ai curiosi di guardare dalle spalle dell’utente, ma almeno non dovrebbero offrire l’occasione di vedere cosa si sta facendo a chiunque ci stia intorno, anche se non aveva intenzione di spiarci.

