Seguendo un trend ormai consolidato, anche quest’anno il Black Friday si è tramutato in un evento che dura almeno una settimana, come sottolinea la denominazione Settimana del Black Friday scelta da Amazon. Prendono dunque il via già da oggi numerose promozioni, incluse quelle che vedono protagonisti i robot aspirapolvere ECOVACS, che godono di sconti fino a 400 euro rispetto ai prezzi di listino.

La promozione andrà avanti fino al 27 novembre, giornata in cui si celebra il Cyber Monday, che porrà fine a questo periodo di sconti molto atteso dagli appassionati di shopping ma anche da chi cerca occasioni di risparmio su prodotti innovativi e solitamente costosi. Scopriamo dunque quali sono i protagonisti della promozione di ECOVACS, attiva su Amazon in questi giorni.

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI

È il più recente dei robot aspirapolvere di ECOVACS e anche il più rivoluzionario. ECOVACS DEEBOT X2 OMNI si distingue già dal punto di vista del design per la sua forma squadrata, soprattutto nella parte frontale, che gli permette di raggiungere più facilmente gli angoli e garantire una migliore qualità nella pulizia. Questo grazie anche a una potenza di aspirazione di ben 8.000 Pa, un valore raggiunto per la prima volta in questo settore, che garantisce che anche lo sporco più difficile venga raccolto.

La seconda peculiarità è l’assenza della torretta di navigazione, che gli consente di infilarsi anche sotto ai mobili più bassi, laddove altri modelli non riescono a passare. Questo però non significa che sia stato utilizzato un sistema di movimento di bassa qualità: sono infatti presenti due laser che coprono un angolo di 210 gradi e consentono al robot di creare una mappa dettagliata della casa.

Previous Next Fullscreen

Il sistema di luce strutturata 3D, abbinato a un algoritmo di navigazione particolarmente evoluto, consente al robot di evitare ostacoli imprevisti, come possono essere giocattoli, biancheria o cavi lasciati inavvertitamente sul pavimento, senza per questo perdere in efficienza. È in grado di lavare in maniera soddisfacente i pavimenti grazie a due panni rotanti che vengono premuti con forza sul pavimento per rimuovere anche lo sporco più ostinato. E quando non vengono utilizzati i movi vengono sollevati di 15 millimetri per evitare che lo sporco venga trascinato sul pavimento.

La base di ricarica è in grado di fare il pieno di acqua pulita, raccogliere lo sporco in un sacco e l’acqua sporca, risultante dal lavaggio dei moci, in una tanica separata. Un campione di autonomia in tutti i sensi.

Per il Black Friday potete portarvelo a casa a soli 999 euro nella versione nera, risparmiando ben 400 euro rispetto al prezzo di listino di 1.399 euro. Qui invece trovate la nostra recensione completa. È disponibile allo stesso prezzo anche in bianco, sempre su Amazon.

ECOVACS T20 OMNI

Scendendo di prezzo, senza però rinunciare a troppe funzioni, ecco ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, il primo a offrire il lavaggio dei panni con acqua calda, una funzione davvero utile perché aiuta a sciogliere in maniera più efficace l’eventuale grasso o sporco raccolto dai pavimenti, garantendo quindi una maggiore igiene e riducendo ulteriormente la necessità di interventi da parte dell’utente.

Oltre ai moci rotanti, che vengono alzati per evitare di bagnare i tappeti e di trascinare lo sporco in giro per casa, DEEBOT T20 OMNI ha un design più tradizionale, con forma circolare, torretta per il laser nella parte superiore e sistema TrueDetect 3.0 a luce strutturata per il riconoscimento degli ostacoli imprevisti.

Previous Next Fullscreen

Anche in questo caso la base di ricarica è in grado di aspirare lo sporco contenuto nel cassettino interno e convogliarlo nel sacchetto da sostituire ogni due mesi circa. Include inoltre una tanica per l’acqua pulita, usata sia per lavare i panni (che poi vengono asciugati con aria calda) sia per riempire il serbatoio interno del robot, e una tanica per raccogliere l’acqua sporca derivata dalla pulizia dei moci.

Fino al 27 novembre potete risparmiare ben 400 euro rispetto al prezzo di listino e pagare ECOVACS DEEBOT T20 OMNI sono 699 euro su Amazon.

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI

Volete risparmiare qualche soldino rinunciando solo a una funzione? ECOVACS T20e OMNI è la soluzione perfetta. È la copia pressoché identica della versione T20 OMNI, dalla quale differisce esclusivamente per l’assenza del sistema di lavaggio dei moci con acqua calda. Per il resto ritroviamo lo stesso design e le stesse funzioni, dia per quanto riguarda il robot che la base di ricarica.

Abbiamo quindi l’assistente vocale YIKO, una potenza di aspirazione di 6.000 Pa, oltre quattro ore di autonomia grazie a una batteria da ben 5.200 mAh, sollevamento dei moci sui tappeti e durante la fase di ritorno alla base, riconoscimento automatico degli ostacoli imprevisti con algoritmo evoluto che ricalcola al volo il percorso senza perdere in efficienza.

Se tutto questo è comunque sufficiente per voi, e il lavaggio con acqua calda non è una funzione che vi interessa, DEEBOT T20e OMNI è la scelta giusta per voi. Durante il Black Friday, e fino al 27 ottobre, potete pagarlo solamente 599 euro su Amazon, risparmiando 200 euro rispetto al prezzo di listino. Un prezzo imbattibile che ne fa una delle migliori scelte in questa fascia di prezzo.

Informazione Pubblicitaria