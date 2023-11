Sono iniziate oggi, venerdì 17 novembre 2023, le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon, offerte che, salvo esaurimenti delle unità disponibili, più che probabili per i prodotti più scontati e desiderati, saranno in vigore fino al 27 novembre 2023, giorno del Cyber Monday che chiuderà questo periodo di sconti.

Ci soffermiamo proprio sui più scontati e desiderati in questo articolo riepilogativo, in cui abbiamo selezionato le offerte top delle principali categorie di prodotti: dai notebook agli smarwatch, dalle periferiche ai dispositivi della smart home, passando per cuffie, sportwatch, componenti per PC, console e smart TV. Ecco tutto.

Le migliori offerte del Black Friday di Amazon sui prodotti tech

Ce n’è per tutti i gusti anche quest’anno con le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon partita oggi, venerdì 17 novembre 2023. Ma non sempre si tratta di sconti significativi, di prodotti disponibili a prezzi particolarmente scontati, ragioni per le quali accanto ai prezzi scontati abbiamo pensato di citare per ciascun prodotto elencato il prezzo medio proposto da Amazon negli ultimi 30 giorni, un escamotage con cui vi potete fare un’idea più chiara dell’entità degli sconti in questione.

Ciò detto, pur ricordandovi che le offerte saranno in vigore fino al 27 novembre 2023, teniamo a ribadire che, in alcuni casi, le offerte più convenienti sui prodotti più desiderati potrebbero durare poco, perfino minuti in alcuni casi a causa del rischio di non poter soddisfare l’elevata richiesta. Ergo, se trovate qualcosa di vostro interesse al prezzo che reputate opportuno, non pensateci due volte.

Ma passiamo agli sconti.

Notebook in offerta

Componenti e periferiche per PC in offerta

Smartwatch e sportwatch in offerta

Cuffie wireless (e non) in offerta

Dispositivi smart home in offerta

Console e smart TV in offerta

Questi erano solo alcuni dei prodotti tech disponibili in offerta per la Settimana del Black Friday, prodotti che, assieme a tutti gli altri acquistati su Amazon godono della politica di reso estesa fino al 31 gennaio 2024, in vigore proprio per venire incontro agli utenti in occasione del Black Friday, del Cyber Monday e delle conseguenti festività natalizie. Amazon ha annunciato inoltre che, ai clienti che acquistano prodotti a prezzi superiori rispetto a quelli in vigore in questo periodo di offerte, rimborserà la differenza.

Tutti i prodotti in offerta per il Black Friday 2023 di Amazon (fino al 27 novembre 2023)

