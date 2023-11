Il periodo più ricco di offerte è cominciato oggi per Amazon, che anche quest’anno ha giocato d’anticipo dando il via alla sua dieci giorni di offerte. E in occasione di questo Black Friday 2023 oltre alle tante offerte tech, più e meno appetibili, torna un’iniziativa che molto spesso passa inosservata, ma che, in alcuni casi rappresenta una vera e propria chicca: gli sconti sui prodotti Amazon Seconda mano (ex Warehouse).

L’offerta in questione è partita alla mezzanotte di oggi, 17 novembre 2023, per restare in vigore fino al 22 novembre, incluso. Ma scopriamone meglio i dettagli, i prodotti da tenere d’occhio e tutto quello che c’è da sapere.

Sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda mano (ex Warehouse): come funziona e cosa sapere

Cos’è Amazon Seconda mano e come funziona

Amazon Seconda mano, per chi non lo sapesse, è la sezione di Amazon riservata ai prodotti usati, resi, ma anche in condizioni pari al nuovo. Ne consegue che, rispetto a tutti gli altri godono di prezzi piuttosto vantaggiosi, che variano a seconda delle loro condizioni, del loro stato, contraddistinto da diverse etichette (condizioni accettabili, buone, ottime o come nuovo).

Di buono, a parte i prezzi vantaggiosi, c’è che sono tutti coperti dalla garanzia legale di un anno offerta da Amazon, con tanto di reso (esteso per il Black Friday e le festività natalizie fino al 31 gennaio 2024). Maggiori dettagli su Amazon Seconda mano (ex Warehouse) li trovate qui.

E così, in occasione di questo periodo di sconti, Amazon ha deciso di promuovere di nuovo una delle sue offerte più interessanti: il 20% di sconto extra sui prodotti Amazon Seconda mano. Come anticipato, si parte oggi, 17 novembre, una settimana in anticipo rispetto al giorno del vero e proprio Black Friday 2023, per proseguire poi fino alle ore 23:59 di mercoledì 22 novembre.

I prodotti in offerta

C'è di tutto, ma non tutti i prodotti Amazon Seconda mano sono compatibili con lo sconto detto. Questa è la pagina principale dalla quale trarre e/o cercare ciò che serve, prodotti che ricordiamo essere disponibili in quantità scarsissime, nella maggior parte dei casi in una sola unità considerando che si tratta di resi, ciascuno dei quali disponibile a prezzi differenti in base alle condizioni in cui si trova.

