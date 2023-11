Oltre ai dispositivi Echo, Ring, eero e Blink in offerta e all’ampio catalogo di prodotti in offerta per la Settimana del Black Friday in partenza domani, 17 novembre 2023, Amazon fa un regalo agli appassionati di audiolibri offrendo 60 giorni di Audible. Si tratta di una promozione valida solo per alcuni giorni e riservata ad alcuni utenti, di cui vi diciamo tutto qui sotto.

Audible è gratis per 60 giorni per il Black Friday 2023

Per chi non lo sapesse, Audible è un servizio di streaming audio che dà accesso a un vasto catalogo di audiolibri (oltre 70.000), podcast e Audible Originals, per centinaia di migliaia di ore di ascolti, a disposizione senza limiti, senza pubblicità e anche offline su smartphone, tablet, computer e dispositivi Amazon Echo tramite app e sito web. Di norma, è possibile provarlo gratuitamente per 30 giorni, periodo di prova che, in occasione di queste settimane di sconti, raddoppia dando così la possibilità alle persone di accedere ad Audible gratuitamente per 60 giorni per ascoltare un maggior numero di contenuti.

Come anticipato, si tratta di un’offerta valida per alcuni clienti, cioè chi non ha mai provato Audible o coloro i quali hanno cancellato il proprio abbonamento da più di 12 mesi. C’è da sapere anche che la promozione di Amazon in questione è valida da oggi, 16 novembre, fino al 30 novembre 2023, giorno del Cyber Monday che chiuderà la Settimana del Black Friday 2023 e l’intero periodo di sconti pre-natalizio, che potete seguire con noi tenendo d’occhio le nostre pagine dedicate alle offerte che trovate in fondo all’articolo.

A seguire, vi lasciamo al link per approfittare di questa offerta, ricordandovi inoltre che è possibile disdire in qualsiasi momento per evitare di pagare alcunché; altrimenti, una volta passati i 60 giorni Audible si rinnoverà a 9,99 euro al mese, per inciso.

Audible è gratis per 60 giorni: attivalo subito da qui (fino al 30 novembre)

