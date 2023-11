Amazon è pronta a rivoluzionare anche il settore automobilistico offrendo la possibilità di acquistare un automobile direttamente dalla piattaforma di e-commerce. Si tratta del risultato di una collaborazione tra Amazon e Hyundai, che nel 2024 consentirà alla sua clientela di acquistare una nuova macchina attraverso la piattaforma.

Amazon ha già fatto diversi passi verso il settore automobilistico, consentendo ai clienti di consultare i prezzi delle automobili e confrontare le caratteristiche di diversi modelli, visualizzando anche degli showroom virtuali, ma non è mai stato possibile procedere effettivamente all’acquisto. A partire dal 2024, però, diverse concessionarie Hyundai inizieranno ad elencare i loro modelli disponibili all’acquisto direttamente su Amazon, ovviamente al momento solo negli Stati Uniti.

I consumatori potranno effettuare una ricerca dei veicoli disponibili nella loro area, restringendo il cerchio anche a determinati modelli, colori e funzionalità. Una volta scelta l’automobile potranno acquistarla direttamente su Amazon utilizzando i loro metodi di pagamento preferiti, ritirando il nuovo veicolo presso la concessionaria più vicina o addirittura facendosela spedire a domicilio.

La collaborazione tra Hyundai e Amazon rivoluziona l’acquisto di auto

È bene specificare però che in 48 stati degli Stati Uniti esistono delle leggi che limitano o vietano ai produttori di automobili di vendere i veicoli direttamente ai consumatori. La situazione sta lentamente cambiando grazie a Tesla, che non disponendo di concessionarie indipendenti offre già la possibilità di acquistare direttamente un automobile tramite il loro sito.

Stando a diversi sondaggi, però, l’acquisto di un automobile resta un’esperienza frustrante per molte persone, e le concessionarie rappresentano una delle principali fonti di disagio. Amazon ha quindi risolto il problema dei disagi, e delle leggi, offrendo una soluzione innovativa in cui la piattaforma funge soltanto da intermediario tra il consumatore e Hyundai: la concessionaria continuerà quindi a rimanere il venditore finale del veicolo, ma il consumatore potrà effettuare l’acquisto direttamente da casa.

La possibilità di acquistare un veicolo non è l’unico risultato di questa collaborazione. A partire dal 2025 i veicoli Hyundai supporteranno ufficialmente Alexa, portando tutta una serie di innovazioni alla guida. Sarà possibile infatti utilizzare i comandi vocali per ascoltare musica, podcast o audiolibri e addirittura gestire la propria casa direttamente dall’interno dell’auto, per esempio chiedendo ad Alexa di riscaldare l’abitazione prima del nostro arrivo, controllare se le porte sono chiuse o accendere le luci.

Al momento non è ancora chiaro se Amazon stia valutando la possibilità di collaborare anche con altri produttori automobilistici per offrire i loro veicoli sulla piattaforma in futuro. Come già detto le auto in vendita sulla piattaforma saranno disponibili esclusivamente negli Stati Uniti nel corso del 2024, ma sarà interessante osservare come questo nuovo modello di vendita influenzerà l’industria automobilistica nei prossimi anni.