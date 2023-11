La nuova generazione di notebook Windows targata Samsung, meglio nota come Galaxy Book 4, è attesa al debutto sul mercato consumer non prima del secondo-terzo trimestre 2024. Le indiscrezioni trapelate finora sui prossimi portatili ultrasottili dell’azienda puntavano tutte su un aggiornamento della piattaforma hardware, ma in linea di massima senza particolari stravolgimenti del design e, più in generale, dell’approccio a livello costruttivo del colosso sudcoreano. A confermare ulteriormente questa ipotesi arriva ora un consistente leak proveniente dai colleghi di Windows Report che, segnalando una fonte non precisata ma definita molto attendibile, ha condiviso tutte le specifiche dei prossimi modelli che vedremo sul mercato a battagliare con le soluzioni dei competitor.

I Samsung Galaxy Book 4 monteranno processori Intel Core Ultra e GPU Arc

Senza fare ulteriori giri di parole, passiamo subito ai dati trapelati nelle scorse ore (da confermare ufficialmente) che si riferiscono a cinque nuovi modelli targati Samsung, nel dettaglio Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book Pro 360 e Galaxy Book 4 Ultra. Il filo conduttore di questi dispositivi rimarrà identico all’attuale generazione Galaxy Book 3, cercando di soddisfare diverse tipologie di utenza, offrendo un design curato e soprattutto compatto sempre con un occhio di riguardo per le prestazioni e la qualità del display.

Samsung Galaxy Book 4

Partiamo dal modello base, il Galaxy Book 4, verosimilmente il più economico del lotto che, guardando alle specifiche tecniche trapelate sarà un prodotto desitnato al mondo office e più in generale a carichi di lavoro non troppo impegnativi. Vista la scheda tecnica, il prezzo non dovrebbe superare quello di Galaxy Book 3, collocandosi intorno (o leggermente sotto) ai 1.000 dollari di listino; ecco le possibili caratteristiche:

CPU Intel Core 5 120U (fino a 5.0 GHz con 12 MB di Smart Cache)

GPU Intel Graphics

RAM 8 GB LPDDR4x

Display 15.6” FHD LED anti-Glare

Storage SSD NVMe da 512 GB (2 slot M.2)

Connettività WiFi 6 AX e Bluetooth v5.1

Camera 720p,

Altoparlanti Dolby Atmos

2x USB Type-C

Batteria 54 WHr

Peso 1,57 Kg

Dimensioni 365 x 229 x 15,4 mm

Windows 11

Samsung Galaxy Book 4 360

Il Samsung Galaxy Book 4 360 si collocherà su una fascia di prezzo leggermente superiore, rimanendo un portatile “da lavoro” ma garantendo una maggiore versatilità in ambiti come l’editing video leggero e la produttività; il prezzo per questo modello dovrebbe aggirarsi poco sopra i 1.000 dollari con queste caratteristiche:

CPU Intel Core 5 120U (fino a 5.0 GHz con 12 MB di Smart Cache)

GPU Intel Graphics

RAM 8 GB LPDDR4x

Display 15.6” FHD AMOLED con Touchscreen

Storage SSD NVMe da 256 GB (2 slot M.2)

Connettività WiFi 6E e Bluetooth v5.3

Camera 1080p

Altoparlanti Dolby Atmos

2x Thundebolt 4

Batteria 68 WHr

Peso 1,46

Dimensioni 355 x 228 x 13,7 mm

Windows 11

Samsung Galaxy Book 4 Pro

Con il Samsung Galaxy Book 4 Pro saliamo nettamente di fascia, allineandoci al suo predecessore Galaxy Book 3 Pro (Recensione) e mirando alla portabilità abbinata a una piattaforma hardware più potente, sia sul versante CPU che GPU ma non solo. La variante Pro dovrebbe essere decisamente più costosa, avvicinandosi a 1.400-1.459 dollari, ecco come dovrebbe essere:

CPU Intel Core 7 155U (fino a 4,8 GHz con 24 MB di Smart Cache)

GPU Intel Arc Graphics

RAM 16 GB LPDDR5x

Display 14” AMOLED WQXGA 2880x1800P con Touchscreen

Storage SSD NVMe da 512 GB (2 slot M.2)

Connettività WiFi 6E e Bluetooth v5.3

Camera 2MP Camera

Altoparlanti Smart AKG Quad con Smart Amp e Dolby Atmos

2x Thundebolt 4

Batteria 76 WHr

Peso 1,66 Kg

Dimensioni 355 x 252 x 12,8 mm

Windows 11

Samsung Galaxy Book 4 Pro 360

Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 sarà invece un laptop convertibile adatto a giocare e lavorare, la grafica dedicata garantirà prestazioni migliori lato GPU e sarà abbinata a un display più ampio da 16 pollici, oltre che da specifiche superiori ai modelli visti finora. Il prezzo dovrebbe salire a quota 1.899 dollari, ma possiamo dire ben spesi:

CPU Intel Core 7 155U (fino a 4,8 GHz con 24 MB di Smart Cache)

GPU Intel Arc Graphics

RAM 16 GB LPDDR5x

Display 16” AMOLED WQXGA 2880x1800P con Touchscreen e Digitizer

Storage SSD NVMe da 1 TB (1 slot M.2)

Connettività WiFi 6E e Bluetooth v5.3

Camera 2MP Camera

Altoparlanti Smart AKG Quad con Smart Amp e Dolby Atmos

2x Thundebolt 4

Batteria 68 Whr

Peso 1,26 Kg

Dimensioni 312 x 223 x 11 mm

Windows 11

Samsung Galaxy Book 4 Ultra

Il prossimo notebook top di gamma Samsung sarà come da pronostico il Galaxy Book 4 Ultra, una soluzione pensata anche per i gamer più esigenti visto che l’azienda utilizzerà una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop abbinata a una CPU Intel Core 9 Ultra. Il prezzo non dovrebbe essere inferiore ai 2.399 dollari, pensiamo anche qualcosa in più visto l’hardware offerto:

CPU Intel Core 9 185H (fino a 4,8 GHz con 24 MB di Smart Cache)

GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop 8 GB

RAM 32 GB LPDDR5x

Display 16” AMOLED WQXGA 2880x1800P con Touchscreen

Storage SSD NVMe da 1 TB (2 slot M.2)

Connettività WiFi 6E e Bluetooth v5.3

Camera 2MP Camera

Altoparlanti Smart AKG Quad con Smart Amp e Dolby Atmos

2x Thundebolt 4

Batteria 76 WHr

Peso 1,86 Kg

Dimensioni 355 x 250 x 16 mm

Windows 11

