Amazon anticipa il Black Friday lanciando una serie di offerte sui migliori set di mattoncini che sono già attive sia Italia sia all’estero. Andiamo con ordine e scopriamo quali sono le principali promozioni del momento, in attesa che proprio LEGO parta con il week end dedicato alle offerte per gli utenti Insider.

Set LEGO scontati del 15% su Amazon Italia

Amazon lancia il Black Friday 2023 di LEGO con una promozione di extra sconto del 15% disponibile al checkout, valida anche sui set già scontati. Per accedere a questo sconto basta andare alla pagina dedicata alla promozione:

Offerte Amazon Italia 15% di sconto su LEGO

In questa offerta sono disponibili tanti set interessanti, per esempio:

Il coupon in questione è valido fino a lunedì 27 novembre 2023, salvo esaurimento dei buoni sconto disponibili.

Set LEGO scontati su Amazon Germania e Spagna

Ma anche Amazon Germania e Spagna non sono da meno, infatti sono attive promozioni sui Lego anche in questi siti Amazon, dove vi ricordiamo potete acquistare direttamente con il vostro account Amazon. Se non sapete come fare potete consultare la Guida su come comprare da Amazon Francia, Spagna, UK e Germania.

Amazon Germania offre diversi sconti con Coupon da selezionare. Ecco alcuni esempi:

LEGO 43230 Disney Camera a 66,29€ (listino: 99,99)

LEGO 42159 Technic Yamaha 140,24€ (listino: 229,99)

LEGO 76419 Harry Potter 119€ (listino: 169,99)

LEGO 75333 Star Wars Obi-Wan Kenobi Starfighter 19,99€ (listino: 34,99)

Amazon Spagna invece esagera e offre sconti del 25% su tanti set, anche rari. Tutti i set coinvolti sono visibili nella pagina della promozione:

Offerta Amazon Spagna 25% sconto su LEGO

Alcuni esempi:

In attesa del Black Friday Lego, dedicato agli utenti insiders conviene non farsi scappare queste ottime offerte che vi ricordiamo riguardano siano set di nuova emissione, sia set che stanno per essere ritirati come ad esempio la Ducati Panigale V4 R.

Per non perdere le migliori offerte del Black Friday e del Cyber Monday vi suggeriamo di iscrivervi ai migliori gruppi Telegram dedicati alle Migliori offerte Tech e agli Sconti casa.