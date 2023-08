AMD amplia la propria gamma di schede grafiche professionali Radeon PRO W7000 e annuncia il debutto di Radeon PRO W7500 e Radeon PRO W7600, soluzioni progettate per affrontare carichi di lavoro mainstream in ambiti professionali come produzioni di media, design, architettura, ingegneria e costruzioni. Si tratta di prodotti che si collocano quindi nella fascia media del catalogo AMD e basati sulla più recente architettura RDNA 3, la stessa per intenderci che ritroviamo sulle proposte consumer Radeon RX 7000. Per i meno ferrati in materia, ricordiamo inoltre che la serie di GPU AMD Radeon PRO era la prediletta di Apple e la ritroviamo su diversi modelli di workstation dell’azienda di Cupertino ancora in vendita.

Radeon PRO W7500 e Radeon PRO W7600 guardano molto al rapporto prestazioni/efficienza

Come accennato sopra, i nuovi modelli Radeon PRO W7500 e Radeon PRO W7600 si collocano prestazionalmente nella fascia media dell’offerta AMD; sulla carta non presentano differenze marcate dal punto di vista tecnico e della dotazione hardware, mentre il gap in termini di TGP (Total Graphic Power) tra i due modelli, che ora analizzeremo, va ad impattare notevolmente sulla potenza di calcolo offerta. Ribadendo che siamo di fronte a due schede basate su GPU Navi con architettura RDNA 3, a bordo troviamo core più efficienti per i carichi ray-tracing, Infinity Cache di seconda generazione e unità AI Accelerator dedicate, capaci secondo AMD di garantire prestazioni due volte superiori rispetto alla precedente generazione.



Al pari delle Radeon 7000 inoltre, anche le ultime varianti Radeon PRO W7000 possono contare sul più recente AMD Radiance Display Engine con supporto Display Port 2.1, senza dimenticare l’implementazione dell’encoder AV1 per un’esperienza multimediale senza compromessi; il tutto poi è confezionato con il software di gestione AMD Software: PRO Edition, caratterizzato da un’interfaccia moderna e intuitiva.

Andando invece nel dettaglio tecnico, entrambe le schede montano 8 GB di VRAM GDDR6 su bus a 128 bit; la Radeon PRO W7600 offre una GPU da 32 Compute Unit mentre la Radeon PRO W7500 scende a 28 Compute Unit. Quello che fa la differenza però è il TGP in questo caso, con la Radeon PRO W7600 spinta sino a 130 watt e capace di una potenza di calcolo di 20 TFLOPs (FP32), valore che scende a 12 TFLOPs sulla W7500 per via del TGP impostato solo a 70 watt. Per questo motivo quindi, la Radeon PRO W7600 necessita di un connettore PCI-E 6pin ausiliario, mentre la sorella minore si alimenta attraverso lo slot PCI-E della scheda madre (capace ricordiamo di erogare 75 watt).

Scheda tecnica AMD Radeon PRO W7600

Compute Unit: 32

Unità ray-tracing: 32

AI Accelerator: 64

Potenza di calcolo: 20 TFLOPs (FP32)

Memoria: 8 GB GDDR6

Interfaccia memoria: 128 bit

Display output: 4x Display Port 2.1

TGP: 130 watt

Alimentazione: 1x PCI-E 6pin

Scheda tecnica AMD Radeon PRO W7500

Compute Unit: 28

Unità ray-tracing: 28

AI Accelerator: 56

Potenza di calcolo: 12 TFLOPs (FP32)

Memoria: 8 GB GDDR6

Interfaccia memoria: 128 bit

Display output: 4x Display Port 2.1

TGP: 70 watt

Disponibilità e prezzi

Le nuove schede per workstation AMD Radeon PRO W7000 saranno disponibili entro l’estate a un prezzo di 599 dollari e 429 dollari, rispettivamente per Radeon PRO W7600 e Radeon PRO W7500.

Potrebbe interessarti anche AMD Radeon RX 7800 e Radeon RX 7700 potrebbero arrivare alla Gamescom 2023 e AMD Radeon Pro W7800 32 GB a 2.685 euro su Amazon