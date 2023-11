È disponibile da un paio di giorni NASA+, il servizio di streaming on demand dell’omonima agenzia spaziale statunitense, disponibile sotto forma di app per iOS eper Android, su Roku e Apple TV, oltre che in versione web. Si tratta di una sorta di Netflix o di Amazon Prime Video, ma senza costi né pubblicità da vedere per accedere ai contenuti disponibili.

NASA+: cosa c’è e come funziona

“Il luogo in cui il mondo può unirsi a noi mentre esploriamo l’ignoto”. L’amministratore associato della NASA Marc Etking ha definito così NASA+, la nuova piattaforma e app di streaming dell’agenzia spaziale statunitense, disponibile ufficialmente da mercoledì 8 novembre 2023, un servizio che mette a disposizione di tutti contenuti di vario genere accessibili su richiesta (on demand) in qualsiasi momento.

Contenuti di NASA+ e dell’app NASA

Cosa c’è su NASA+? Fra i contenuti di questo nuovo servizio di streaming ci sono ad esempio i documentari che seguono le scoperte del telescopio spaziale James Webb, filmati esclusivi relativi a missioni della NASA come la Apollo 13, serie che raccontano delle storie degli astronauti, dei dietro le quinte, eventi da seguire in diretta (esperimenti scientifici, lanci nello spazio, eccetera), delle immagini del cosmo ad altissima definizione accompagnate da colonne sonore, o ancora, degli spettacoli animati per bambini sui pianeti e sui misteri dell’universo.

La stragrande maggioranza dei filmati disponibili sono in lingua inglese, con una minoranza in spagnolo (è possibile tuttavia attivare i sottotitoli); è invece variabile la qualità video, perché si passa dall’HD al 4K a seconda dell’età dei contenuti. Come anticipato, NASA+ è gratuita e priva di annunci pubblicitari; i contenuti disponibili si possono vedere anche senza dover registrare un account.

Sull’app NASA, oltre a quanto riportato relativo al servizio di streaming NASA+, c’è anche dell’altro: oltre 21.000 immagini, podcast, notizie, articoli e contenuti in realtà aumentata per vedere da varie angolazioni e da vicino modelli 3D di razzi, rover e veicoli spaziali della NASA.

Come vedere NASA+

Alla stregua delle altre piattaforme di streaming video, i contenuti sono suddivisi per categorie (nuove uscite, argomenti, serie, eccetera), contenuti che sono visibili su qualsiasi dispositivo.

C’è per questo la pagina web plus.nasa.gov, la rinnovata app NASA per dispositivi Android e iOS (scaricandola dal Google Play Store e dall’App Store), oppure sui dispositivi Roku e Apple TV.

Maggiori dettagli su questa nuova piattaforma di streaming sono reperibili sul sito web della NASA.

Leggi anche: I 10 migliori film sullo spazio: la nostra classifica e Partita la missione della NASA per studiare l’asteroide metallico 16 Psyche