Dopo il debutto al Nothing Soho Store di Londra, il sotto marchio di Nothing specializzato nei prodotti economici ha annunciato oggi che la sua gamma di prodotti CMF by Nothing arriverà in altri 15 paesi, inclusa l’Italia, con l’obiettivo di ampliare la disponibilità delle cuffie Buds Pro, dello smartwatch Watch Pro e del caricabatterie da 65 W con tecnologia GaN (nitruro di gallio).

CMF by Nothing amplia la disponibilità globale dei suoi prodotti

CMF ha annunciato che in Italia la vendita dei prodotti sarà un’esclusiva di Amazon, con i preordini che inizieranno questo mese di novembre e le spedizioni che partiranno da dicembre, tuttavia in Italia si potranno acquistare le cuffie e lo smartwatch, mentre il caricabatterie non sarà disponibile.

L’azienda non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali per l’Italia, ma al momento della scrittura le Buds Pro e il Watch Pro sono in vendita su Amazon, tramite un rivenditore di terze parti con spedizione a cura di Amazon, rispettivamente al prezzo di 49 euro e 99 euro.

I prodotti CMF by Nothing Buds Pro, Watch Pro e Power 65W GaN saranno a breve disponibili per più acquirenti, ma l’azienda ha annunciato piani di espansione in oltre 26 paesi entro la fine dell’anno.

