Come da programma, CMF by Nothing ha annunciato quest’oggi, in India, i primi prodotti che segnano l’ingresso sul mercato del brand economico creato da Nothing.

La gamma si compone da subito di tre dispositivi: uno smartwatch denominato “Watch Pro”, un paio di cuffie true wireless chiamate “Buds Pro” e un versatile caricabatterie USB-A e USB-C. Scopriamo tutti i dettagli su questi prodotti.

CMF Watch Pro

Il primo prodotto del sottomarchio di Nothing corrisponde a una prima volta per entrambe le realtà, dato che il brand principale di Carl Pei e soci non aveva ancora lanciato uno smartwatch: CMF Watch Pro colma questa lacuna, presentandosi come un dispositivo dal design pulito e minimale, anche nell’interfaccia (proprietaria).

Il Watch Pro offre un ampio e luminoso display AMOLED da 1,96 pollici con risoluzione 410 x 502 pixel, luminosità a 600 nit, supporto all’Always-on Display e frequenza di aggiornamento a 58 Hz, in modo da offrire un’esperienza visiva più fluida rispetto a quella offerta dagli altri smartwatch economici (che di solito hanno un pannello a 30 Hz).

Pur girando con un sistema operativo proprietario (molto semplice), lo smartwatch permette di ricevere sul polso tutte le notifiche dallo smartphone associato (con iOS 13+ o Android 8+), monitora la salute (vari parametri), registra le attività sportive (sono 110 le modalità supportate), include i sistemi di geolocalizzazione (permette, ad esempio, di andare a correre lasciando lo smartphone a casa) e permette di chiamare direttamente dal polso (include un microfono e uno speaker) via Bluetooth.

Nonostante il CMF Watch Pro non esegua app al suo interno, la batteria si consuma: questa, da 340 mAh, consente 13 giorni di utilizzo continuativo, un buon risultato considerando le specifiche del display. Lo smartwatch è anche certificato IP68.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche dello smartwatch CMF Watch Pro.

Dimensioni: 46,9 x 39,9 x 12,9 mm (senza cinturino), cinturino da 22 mm

x x (senza cinturino), cinturino da Peso: 30,4 grammi (senza cinturino) o 47 grammi (con cinturino)

(senza cinturino) o (con cinturino) Materiali: vetro (anteriore e posteriore), lega di alluminio (frame)

(anteriore e posteriore), (frame) Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: AMOLED da 1,96″ con risoluzione 410 x 502 pixel Refresh rate a 58 Hz Luminosità tipica pari a 600 nit Supporto all’ Always-on Display

da con risoluzione x Audio: speaker , microfono

, Funzionalità: chiamata (via Bluetooth e in cloud), notifiche , controlli musicali , timer , cronometro , sveglie , meteo , trova il mio telefono , controllo remoto della fotocamera , torcia

(via Bluetooth e in cloud), , , , , , , , , Sensori: accelerometro , battito cardiaco , ossigenazione del sangue

, , Salute e Fitness: battito cardiaco (24h), ossigenazione del sangue , monitoraggio dello stress , monitoraggio del sonno , contapassi , calorie , distanza , monitoraggio degli allenamenti (110 sport supportati), respirazione guidata

(24h), , , , , , , (110 sport supportati), Connettività: Bluetooth 5.3 , GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou)

, (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) Batteria: 340 mAh (autonomia di 13 giorni )

(autonomia di ) Sistema operativo: App: CMF Watch app Compatibilità: Android 8.0+ e iOS 13+



CMF Buds Pro

Nothing ha già dimostrato di sapere fare le cuffie e tutta l’esperienza fatta negli ultimi anni si vede con le CMF Buds Pro, cuffie economiche con cancellazione attiva del rumore (riduzione dichiarata di 45 dB su una gamma di frequenze pari a 5000 Hz).

Rispetto alle altre cuffie targate Nothing, queste dispongono di una batteria decisamente più importante che permettono di raggiungere fino a 6,5 ore (con ANC) o 11 ore (senza ANC) di autonomia con una singola carica.

I driver audio, realizzati in polimeri di cristalli liquidi (LCP) e poliuretano (PU), dispongono della regolazione dei bassi in tempo reale. Sono inoltre presenti 6 microfoni e una tecnologia, corroborata dall’intelligenza artificiale, che permette di catturare la voce al meglio.

Le CMF Buds Pro sono certificate IP54 e si connettono tramite lo standard Bluetooth 5.3, offrendo funzionalità aggiuntive per coloro che sfruttano l’app Nothing X o che hanno uno smartphone dell’azienda.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle cuffie true wireless CMF Buds Pro.

Certificazione: IP54 (solo cuffie)

(solo cuffie) Controlli: doppio tap , triplo tap , tap & hold

, , Audio: Dynamic Boost Bass Driver , driver in LCP+PU

, driver in LCP+PU Cancellazione del rumore: ibrida (fino a 45 dB con range di frequenza pari a 5000 Hz ), modalità trasparenza

(fino a con range di frequenza pari a ), Microfoni: 6 microfoni , Clear Voice Technology

, Connettività: Bluetooth 5.3 (BLE, SPP, HDP, A2DP, AVRCP), Google Fast Pair , Microsoft Fast Pair

(BLE, SPP, HDP, A2DP, AVRCP), , Funzionalità: In-ear detection , LED di stato

, Funzionalità esclusive con Nothing X Equalizzatore e gesture personalizzabili Find My Earbuds Low Lag Mode Aggiornamenti software

In confezione: Buds Pro Gommini in tre misure (S, M, L) Custodia di ricarica Cavo da USB-A a USB-C Manualistica

Batteria: 55 mAh (per cuffia), 460 mAh (case), ricarica tramite USB-C

(per cuffia), (case), ricarica tramite Autonomia: ascolto musica senza ANC – 11 ore (solo cuffie) e 39 ore (con case) ascolto musica con ANC (modalità trasparenza) – 6,5 ore (solo cuffie) e 22 ore (con case) in chiamata senza ANC – 6 ore (solo cuffie) e 21 ore (con case) in chiamata con ANC (modalità trasparenza) – 5 ore (solo cuffie) e 18,5 ore (con case)



CMF Power 65W GaN

L’ultimo prodotto che segna il debutto sul mercato di CMF by Nothing è il caricabatterie Power 65W GaN, decisamente versatile dato che offre una porta USB-A e ben due porte USB-C con la potenza massima erogabile (sfruttando una USB-C) limitata a 65 W (dalla USB-A escono massimo 36 W).

Il caricabatterie, realizzato in plastica, è stato dotato di tutti i sistemi di sicurezza possibili ed è stato testato in svariate condizioni operative per garantire la durata nel tempo. Esso supporta la maggior parte dei principali standard di ricarica, inclusi Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0+, DCP, ma anche il Samsung 9V2A e lo standard Apple 2.4A (il caricabatterie è inoltre compatibile con i cavi certificati Apple MFI): di conseguenza, permette di ricaricare senza problemi cuffie, smartwatch, smartphone, tablet e persino notebook di qualsiasi marchio.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del caricabatterie CMF Power 65W GaN.

Dimensioni: 56,6 x 55 x 30 mm

x x Peso: 150,7 grammi

Materiale: plastica

Porte: 2x USB Type-C e 1x USB Type-A

e 1x Input: 200-240 V ~ 50/60 Hz , 1,2 A

, Ouput dalle USB-C: 15 W (5V e 3A), 27 W (9V e 3A), 36 W (12V e 3A), 45 W (15V e 3A) o 65 W (20V e 3,25 A)

(5V e 3A), (9V e 3A), (12V e 3A), (15V e 3A) o (20V e 3,25 A) Output dalla USB-A: 15 W (5V e 3A), 27 W (9V e 3A) o 36 W (12V e 3A)

(5V e 3A), (9V e 3A) o (12V e 3A) Standard supportati: PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Apple 2.4A, Samsung 9V2A, DCP

Disponibilità e prezzi dei primi prodotti CMF by Nothing

I primi tre prodotti targati CMF by Nothing saranno disponibili all’acquisto entro la fine del mese (si parla proprio del 30 settembre). Al momento della stesura di questo articolo, non abbiamo informazioni precise circa l’arrivo in Italia o i prezzi in euro; di seguito, quindi, riporteremo i prezzi per il mercato indiano.

Watch Pro (disponibile nelle colorazioni Metallic Grey, con cinturino arancione, o Dark Grey, con cinturino grigio o color cenere) Con il cinturino Classic Strap a 4.499 rupie indiane (pari a circa 51 euro col cambio attuale) Con il cinturino Fashion Strap a 4.999 rupie indiane (circa 57 euro)

(disponibile nelle colorazioni Metallic Grey, con cinturino arancione, o Dark Grey, con cinturino grigio o color cenere) Buds Pro (disponibili nelle colorazioni Orange, Dark Grey e Light Grey) a 3.499 rupie indiane (circa 40 euro)

(disponibili nelle colorazioni Orange, Dark Grey e Light Grey) a (circa 40 euro) Power 65W GaN (disponibile nelle colorazioni Orange, probabilmente esclusiva per il mercato indiano, e Dark Grey) a 2.999 rupie indiane (circa 34 euro)

