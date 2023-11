Corsair ha presentato le ultime novità in materia di sistemi di dissipazione a liquido custom, ampliando per l’occasione la rinomata linea Hydro X Series, già nota al pubblico grazie a diverse e interessanti opzioni per raffreddare processore e scheda grafica. I nuovi prodotti possono essere perfettamente integrati nell’ecosistema proprietario iCUE LINK di componenti smart Corsair, portando allo stesso tempo miglioramenti sia sul versante design che per quanto concerne le prestazioni.

Andando nel dettaglio, Corsair ha presentato l’unità pompa/serbatoio iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD, i waterblock per GPU iCUE LINK XG7 RGB 40-Series, con la gamma Hydro X Series che espande ulteriormente il supporto iCUE LINK semplificando ancora di più la realizzazione di sistemi di raffreddamento custom in loop.

I sistemi Corsair Hydro X puntano su design, prestazioni e praticità

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con il Corsair XD5 RGB e il più recente XD5 RGB ELITE, il neo arrivato iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD è il nuovo riferimento dell’azienda californiana per i sistemi combinati pompa/serbatoio. Tra le peculiarità di questa unità spicca sicuramente lo schermo LCD IPS da 2,1” e 480×480 pixel, posizionato sullo chassis della pompa (una novità assoluta) e capace di monitorare la temperatura del liquido refrigerante in tempo reale oltre a riprodurre immagini oppure GIF animate. Grazie all’implementazione della tecnologia iCUE LINK, XD5 RGB ELITE LCD garantisce la massima comodità e funzionalità in fase di assemblaggio, eliminando i classici connettori MOLEX e riducendo l’ingombro dei cavi. Le prestazioni sono assicurate soprattutto dal binomio formato con la pompa Xylem D5 PWM, senza dimenticare che Corsair rende disponibile sia la colorazione Stealth Gray che White.

Anche i nuovi waterblock per GPU Corsair iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES puntano tutto sulla connettività iCUE LINK; questi waterblock a copertura totale garantiscono inoltre prestazioni ottimali oltre a una buona versatilità e una vasta gamma di possibilità di connessione. Degno di nota anche il nuovo tubo flessibile a rete Hydro X Series XT, una soluzione innovativa realizzata in gomma EPDM resistente; gradevole anche dal punto di vista del design, Hydro X Series XT garantisce il top in fatto di affidabilità ed è disponibile nelle colorazioni nera e bianca.

Disponibilità e prezzi

Corsair iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD, i waterblock iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES e i tubi flessibili a rete Hydro X Series XT sono coperti da una garanzia triennale e già disponibili sullo store ufficiale del produttore oltre che presso i maggiori rivenditori a livello globale, presto anche su Amazon Italia. Riguardo i prezzi consigliati, si parte dai 349,90 euro del Corsair iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD, passando ai 239,90 euro di Corsair Hydro X Series iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES per scendere ai 23,90 euro dei tubi Hydro X Series XT Softline Mesh.

