Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT è un dissipatore a liquido All-In-One (AiO) top di gamma, una soluzione pensata per raffreddare i processori più esigenti in termini termici e rivolto a quella fascia di utenza che non vuole compromessi in fatto di temperature, prestazioni ed estetica. Questo preciso modello si colloca al vertice del catalogo Corsair, migliorando il già ottimo Corsair iCUE H150i ELITE LCD e affiancadosi ora ai Corsair iCUE Link recentemente anunciati dall’azienda californiana. Corsair è uno dei produttori più attivi nel panorama dei sistemi di dissipazione per CPU, un brand che inizialmente si è fatto un nome con le memorie RAM, ma che successivamente ha saputo ampliare il proprio catalogo a PC gaming, componenti e periferiche con i risultati che tutti conosciamo; il lavoro e l’esperienza accumulata in questi anni, pongono in questo senso Corsair come un punto di riferimento nel settore degli All-In-One a liquido, così come dimostrano la vendite e, cosa più importante, le prestazioni di questo iCUE H150i ELITE LCD XT che proveremo oggi.

Entriamo però nel tema dell’articolo, ossia la dissipazione del processore. Con l’estate ormai in corso, tenere a bada le temperature del nostro PC sotto carico prolungato può diventare difficile e, a meno di avere un ambiente climatizzato, tutti devono fare i conti con questa problematica. La situazione può diventare ancora più delicata per chi viaggia su un sistema desktop ad alte prestazioni, magari assemblato con le proprie mani e overcloccato sia per CPU che per GPU; in queste occasioni non è raro ritrovarsi ad aggiustare frequenze e tensioni, regolare un nuovo setup e magari dover rinunciare a quell’incremento prestazionale ottenuto dopo lunghe sessioni di tweaking. Sia chiaro, questo può avvenire sia se dissipiamo la CPU ad aria che a liquido, quello che conta però in questi casi è “quanto e cosa” andiamo a raffreddare col nostro dissipatore, questo a prescindere se siamo in inverno o in estate.

Per fare un esempio pratico possiamo utilizzare l’Intel Core i9-13900K, processore che daremo letteralmente in pasto al Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT per la prova su banco. Pensare di raffreddare un chip come il top di gamma Intel Raptor Lake-S con un comune dissipatore tower mono-ventola o con un AiO sottodimensionato da 120mm è impensabile, questo a prescindere se abbiamo o meno un locale climatizzato. Senza inoltrarci nella diatriba aria vs liquido, che approfondiremo magari in sede separata, è proprio in queste occasioni che entrano in scena soluzioni come il Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT, un sistema che assicura sempre buone temperature di esercizio, a prescindere dalla stagione.

Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT: Caratteristiche tecniche e design

Come già anticipato sopra, Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT è un dissipatore rivolto alla fascia alta del mercato e quindi agli amanti dei PC DIY che si trovano a gestire configurazioni e processori di un certo calibro, sia questo AMD o Intel, garantendo tra l’altro il supporto per piattaforme non propriamente consumer come Xeon LGA 2066 e AMD Threadripper sTRX4. Ricordiamo che la serie Corsair iCUE ELITE LCD XT è composta da tre modelli che si differenziano sostanzialmente per le dimensioni del radiatore; quest’ultimo può misurare 240, 360 o 420 millimetri, rispettivamente con le sigle H100i, H150i e H170i. Il modello in prova, H150i ELITE LCD XT, utilizza quindi il radiatore da 360 mm e va ad affiancarsi ai suoi due predecessori, il Corsair iCUE H150i ELITE Capellix XT e il Corsair iCUE H150i ELITE LCD.

Ma veniamo alle caratteristiche di questo iCUE H150i ELITE LCD XT, molto simile per design alla variante ELITE LCD “non XT”, ma ottimizzato da Corsair in diversi aspetti per garantire non solo prestazioni migliori ma anche effetti luce ancora più sorprendenti. Prima di vedere i dati tecnici dell’hardware, parliamo di estetica per segnalare alcune peculiarità di questo AiO, forte se vogliamo dei risultati ottenuti sulla linea ELITE Capellix. Partiamo con il blocco pompa-waterblock che integra un display IPS 2,1″ 480×480 pixel (30 Hz) a 600 nit, capace di riprodurre 16,7 milioni di colori (24 bit) e in grado di mostrare non solo i parametri di sistema (temperatura in primis), ma anche GIF animate, immagini personalizzate o magari il logo del nostro team gaming. Se questo non vi basta e siete amanti delle build con illuminazione RGB, intorno alla testa della pompa è presente un anello con 24 led ARGB aggiuntivi che circondano il display, garantendo quindi effetti luce più vibranti nonché un ulteriore grado di personalizzazione del sistema. In ottica installazione poi, segnaliamo che la “testa” del waterblock col display è ancorata e può essere facilmente rimossa per comodità durante la fase di assemblaggio.

Rimanendo in tema, altro elemento da segnalare su questo iCUE H150i ELITE LCD XT sono le ventole Corsair AF RGB ELITE PWM da 120 mm in dotazione, la prima differenza concreta col modello H150i Elite LCD non XT che invece utilizzava le Corsair ML RGB ELITE. Queste ventole, disponibili anche in taglio da 140mm, sono tra le migliori che possiamo trovare nel catalogo dell’azienda statunitense sia per prestazioni/qualità che per estetica e, a parte gli effetti ARGB personalizzabili con il software proprietario Corsair iCUE, offrono una serie di ottimizzazioni che puntano a massimizzare il flusso d’aria e a ridurre la rumorosità. Oltre a supportare la modalità Zero RPM, con ventole praticamente ferme quando il sistema è a riposo, le Corsair AF RGB ELITE PWM sono dotate di tecnologia proprietaria Corsair AIRGUIDE che prevede delle alette anti-vortice per incanalare il flusso d’aria concentrato e ottimizzare le prestazioni; a questa poi si affianca un cuscinetto fluidodinamico con un lubrificante che contribuisce a ridurre l’attrito e il rumore, aumentando la vita utile della ventola stessa. Con queste caratteristiche, le Corsair AF RGB ELITE PWM da 120 mm riescono a garantire un flusso d’aria di 111,4 m³/h a massimo regime (2.100 RPM), il tutto con una rumorosità che secondo il produttore non supera i 34,1 dBA.

Ventole a parte, che inutile dirlo impattano subito sulle prestazioni, c’è da segnalare anche la rivisitazione della base in rame del waterblock che passa da 55 a 65 mm per lato; in questo modo aumenta la superficie di contatto con la CPU che tra l’altro prevede l’applicazione di fabbrica della pasta termica ad alte prestazioni Corsair XTM70. Continuando con le “novità”, un cenno ai tubi che collegano radiatore e blocco waterblock/pompa, rivisti nella lunghezza rispetto al modello precedente e portati da 380 mm a 450 mm; comodità a parte di tale modifica (da noi apprezzatissima), l’approccio e la qualità costruttiva di questi ultimi sono i medesimi visti in altri prodotti Corsair di pari fascia, così come il fitto radiatore in alluminio che misura 2,7 centimetri di spessore (foto sopra).

Arrivati a questo punto, sembra evidente il perchè Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT si collochi nella fascia enthusiast della sua categoria, ma c’è ancora dell’altro. Oltre a quanto visto finora, nonché all’ampia compatibilità di socket che spazia da Intel Xeon e AMD ThreadRipper per arrivare a Intel Core 13a gen LGA 1700 e AMD Ryzen 7000 AM5, il dissipatore Corsair viene fornito in bundle con iCUE Commander CORE, un controller multi-canale che, oltre alla pompa, permette di gestire sino a sei ventole PWM e 6 dispositivi RGB, il tutto comodamente con il software proprietario Corsair iCUE che vedremo dopo.

Corsair iCUE Command Core può essere considerato il cuore dell’impianto, una caratteristica questa comune alle varianti ELITE Capellix XT che, in sostanza, permette di gestire le altre ventole o dispositivi RGB compatibili presenti nel case. Il tutto infine è suggellato da un collaudato sistema di ritenzione tool-free (o quasi), un’ampia dotazione di accessori per l’installazione e, ciliegina sulla torta, cinque anni di garanzia che rappresentano un ulteriore biglietto da visita per un impianto a liquido AiO di questa tipologia.

Scheda tecnica Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT

Tipologia: dissipatore a liquido AiO per CPU

Pompa: Ad alte prestazioni (max 2.700 RPM), silenziosa e regolabile

Display: IPS 2,1″ 480×480 px, 30 Hz a 600 nit, anello ARGB

Base: in rame, dimensioni 65×65 mm

Radiatore: in alluminio da 360mm

Dimensioni radiatore: 397 x 120 x 27 mm

Lunghezza tubi: 450 mm

Ventole: 3x Corsair AF RGB ELITE PWM 120 mm

Caratteristiche Ventole: 120×25 mm, 550-2100 RPM, 13,8-65,5 CFM

Corsair iCUE: supportato per AiO e ventole

Socket Intel supportati: LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1156, 2011, 2066, 1366

Socket AMD supportati: AM3, AM4, AM5, sTR4

Garanzia 5 anni

Corsair iCUE Software

Corsair è stata tra le prime aziende a sviluppare un software proprietario per gestire e personalizzare il proprio ecosistema di prodotti, l’ultima versione di iCUE (v5.3) in questo senso si è dimostrata all’altezza della situazione, restituendo un’esperienza utente intuitiva e piuttosto fluida. Premettendo che la gestione del Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT (e similari) è possibile solo attraverso l’utility proprietaria, possiamo dire che iCUE ha fatto passi da gigante e garantisce ora un grado di personalizzazione e monitoraggio fino a qualche tempo fa impensabile; sicuramente una gestione così minuziosa dell’illuminazione RGB non è per tutti, ma l’utenza che invece guarda molto a questo aspetto non rimarrà delusa.

Le impostazioni presenti all’interno del software sono davvero tante, forse troppe, ma ci permettono sostanzialmente di intervenire su qualsiasi zona dell’illuminazione, sia che parliamo di ventole che di display o anello ARGB. Non c’è posto solo per i led però, abbiamo a disposizione una generosa dashboard per monitorare le componenti di sistema, incluse ovviamente quelle a marchio Corsair, oltre a una sezione dedicata alla gestione delle prestazioni di pompa e ventole con monitoraggio costante della temperatura del liquido di raffreddamento.

Sempre lato prestazioni, come già visto sui modelli di precedente generazione sarà possibile impostare diverse modalità di funzionamento, in questo caso: ZeroRPM, Silenzioso, Bilanciato ed Estremo, con quest’ultimo che ovviamente porta la rotazione di ventole e pompa a pieno regime. La scelta di un profilo rispetto ad un altro impatterà direttamente su prestazioni e rumorosità, un compromesso che dovrà trovare il singolo utente in base alle proprie esigenze; nel nostro caso il preset Bilanciato si è dimostrato quello migliore, ma anche in modalità silenzioso possiamo stare abbastanza tranquilli.

Tornando infine alle opzioni modificabili, oltre a poter scegliere l’illuminazione dell’anello e diverse tipologie di sfondo per lo schermo IPS, c’è un’opzione che permette di utilizzare delle GIF o immagini personalizzate col nostro sfondo. Gli effetti da creare sono davvero tanti e le combinazioni aumentano quando associamo altre periferiche ARGB compatibili; in linea di massima possiamo affermare che Corsair iCUE si è dimostrato un programma non invasivo e reattivo, quantomeno su una piattaforma di ultima generazione come quella adoperata per i test.

La nostra build con Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT

L’installazione del Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT è stata abbastanza rapida e intuitiva, merito anche del sistema di ritenzione tool-free che vede l’azienda californiana allinearsi ai competitor di settore; anche la nostra bench test open-air ha accolto il dissipatore senza problemi di sorta, mentre segnaliamo che nei nostri test nessun ventola aggiuntiva è stata utilizzata sulla zona socket per evitare di sfalsare i risultati relativi alle temperature.

La configurazione come detto è basata su Intel Raptor Lake-S, con processore top di gamma Core i9 e una piattaforma tutta di ultima generazione; eccola nel dettaglio:

Piattaforma hardware

Processore : Intel Core i9-13900K

: Intel Core i9-13900K Dissipatore : Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT

: Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT Scheda madre : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi

: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Scheda grafica : Gigabyte GeForce RTX 4060 WindForce OC 8 GB

: Gigabyte GeForce RTX 4060 WindForce OC 8 GB Memorie : Corsair Dominator Platinum RGB 6400 C32 32GB

: Corsair Dominator Platinum RGB 6400 C32 32GB Storage SSD : Corsair MP600 PRO LPX 2TB

: Corsair MP600 PRO LPX 2TB Alimentatore: Corsair RM1000x 1000W

Riguardo la personalizzazione dell’illuminazione, abbiamo provato diverse combinazioni con risultati che ovviamente possono essere definiti soggettivi. Oltre ad effetti di luce dinamici e multicolore, il software iCUE permette anche di impostare colori statici o utilizzare trame di diverso tipo con profili preinstallati e ulteriormente espandibili scaricandoli direttamente dall’app; ribadiamo, la scelta è talmente vasta che servirebbe un articolo dedicato per analizzare tutte le opzioni e funzionalità integrate nel programma. Rimanendo in ambito software, il benchmark scelto per mettere sotto torchio la CPU è il famigerato Cinebench R23 in modalità loop multi-threading; per l’occasione sono state effettuate quattro tornate di rendering con le varie modlità operative offerte dal Corsair, ossia ZeroRPM, Silenzioso, Bilanciato ed Estremo. Sempre riguardo alle sessione di test, specifichiamo che l’ambiente non era climatizzato e la temperatura ambiente di 25 °C.

Prestazioni: test temperature e rumorosità

Viste le caratteristiche del Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT, passiamo ora alla prova su banco dove con il Core i9-13900K ha sicuramente ha trovato pane per i suoi denti. Prima di analizzare le temperature però parliamo di rumorosità, altro aspetto importante per un dissipatore e in particolare per questo preciso modelli che utilizza le ottime Corsair AF RGB ELITE PWM. Come da prassi ormai, la rumorosità di sistema è stata rilevata a una distanza di 30 centimetri dalla bench test sia a riposo che sotto carico e con tutte e quattro i profili predefiniti del produttore.

Come si evince dai grafici, il Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT ha una rumorosità di picco di 50 dBA, un valore che possiamo definire buono per un AiO triventola, soprattutto considerando che tale soglia si raggiunge solo a pieno regime di ventole e pompa. Il miglior compromesso sembra la modalità silenziosa che, come vedremo a breve, non ci penalizza troppo riguardo le temperature di esercizio; la modalità ZeroRPM parte da ventole ferme ma arriva comunque a pieno regime in caso di carichi pesanti e prolungati, con una rumorosità a riposo che non è distante dalla prima (Silenzioso) in quanto spicca leggermente la rotazione della pompa.

Passando poi alle temperature i risultati si possono definire ottimi, non solo se guardiamo al carico e al processore utilizzato per il test, il Core i9-13900K, ma anche e soprattutto considerando la prova condotta in estate con una temperatura ambiente di 25 °C. In questo caso la modalità estremo lascia intuire le capacità di dissipazione del Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT che, allo stesso tempo, può operare in queste condizioni ambientali anche nelle altre modalità senza provocare throttling, mantenendo inoltre una frequenza All-Core del processore Core i9-13900K a 5,5 GHz durante tutto il loop di Cinebench.

Considerazioni

Tirare le somme su un dissipatore così ad alto profilo come il Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT non è difficile, ci troviamo di fronte a uno dei migliori sistemi a liquido AiO presenti sul mercato ma, allo stesso tempo, c’è da dire che le aspettative in questi casi sono molto alte. Il prodotto proposto da Corsair può fare seriamente la differenza su una build come quella presa in esame, garantendo non solo prestazioni di rilievo ma anche un sistema di illuminazione ARGB tra i migliori in circolazione.

Oltre all’aspetto tecnico/costruttivo, che come dicevamo evidenzia l’esperienza decennale del brand in questo settore, dietro questo risultato c’è anche il software Corsair iCUE, ricco di funzionalità e con un grado personalizzazione degli effetti a dir poco avanzato. Il programma, utile anche per gestire le altre periferiche compatibili, permette anche un buon grado di controllo delle prestazioni di ventole e pompa; quest’utlima risulta leggermente udibile con ventole a basso regime, mentre le AF RGB ELITE PWM si sono dimostrate a dir poco impressionanti riguardo al rapporto prestazione/rumorosità, abbinando il valore aggiunto del sistema ARGB personalizzabile.

Tutto questo ovviamente ha un costo che, inutile dirlo, è decisamente più elevato di un dissipatore ad aria o di un comune AiO di fascia media; prima di fare altre considerazioni, tenete a mente che le sole tre ventole in dotazione costano 97,90 euro. Parliamo di cifre non alla portata di tutti, ma come detto in apertura siamo davanti a un top di gamma che, soprattutto sotto il profilo prestazionale, ha pochi rivali nel panorama dei dissipatore AiO da 360 mm; allo stato attuale Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT si può acquistare sul sito del produttore a 370,90 euro, mentre su Amazon si trova in offerta anche a 317, 90 euro nella variante bianca.

