Alla fine di agosto il team di WhatsApp ha lanciato una versione dell’app completamente riprogettata per funzionare in modo nativo sui sistemi Mac, ma era disponibile solo tramite il sito Web di WhatsApp, mentre ora è possibile scaricare l’app WhatsApp nativa per macOS dall’App Store.

WhatsApp per macOS è finalmente disponibile sull’App Store

Meta ha annunciato su X che il nuovo WhatsApp per macOS è disponibile globalmente sull’App Store. Mentre la precedente versione è essenzialmente un’app Web creata con Electron, la nuova app è basata sulla versione per iPhone ed è stata trasferita su macOS con la tecnologia Catalyst.

Essendo ora un’app nativa, WhatsApp utilizza meno risorse hardware sui sistemi Mac, inoltre è più efficiente anche dal punto di vista del consumo energetico, a vantaggio soprattutto degli utenti MacBook.

WhatsApp ora funziona più velocemente su Mac e ottiene le stesse funzionalità disponibili su iPhone, come chiamate audio e video di gruppo, tuttavia è solo un’app complementare, quindi è necessario avere un account WhatsApp configurato sullo smartphone per utilizzarla su Mac.

WhatsApp ora è disponibile sull’App Store con un unico collegamento per il download sia per iPhone che per Mac e per quanto riguarda quest’ultimo richiede macOS 11 (Big Sur) o versioni successive per l’installazione.

