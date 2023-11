Il team di sviluppatori di WhatsApp in queste ore sta avviando il rilascio di una versione beta dell’app per iOS che introduce un nuovo metodo per inviare foto e video e preservarne la qualità originale.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp, compreso l’arrivo del supporto ufficiale all’autenticazione tramite passkey su Android e la nuova interfaccia grafica bianca: qualora voleste dare un’occhiata alle notizie relative al mondo del robottino verde, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link.

WhatsApp Beta accoglie una nuova modalità d’invio di foto e video in qualità originale

Ebbene, la novità in questione arriva con la versione 23.23.1.74 dell’app tramite il programma TestFlight Beta Program di Apple e introduce la possibilità di inviare foto e video come documenti al fine di preservarne la qualità originale e consentire comunque un invio rapido e intuitivo.

La funzione è inizialmente apparsa, come sovente accade, per i membri della beta dell’applicazione per Android e ora è in fase di rilascio anche per quelli iOS, seppur per un numero molto limitato di utenti.

Come si evince dalla schermata qui sotto, a livello grafico l’implementazione della funzione è molto intuitiva: una volta cliccato il canonico tasto “+” per inviare un contenuto multimediale e selezionata l’opzione documenti, si aprirà un menu dal quale scegliere se inviarlo tramite i file del telefono o cercare direttamente dalla galleria consentendone l’invio in qualità originale, a patto che non superi la dimensione massima di 2 GB.

Questa novità, seppur chiaramente mutuata da app della concorrenza, contribuisce a potenziare ancora una volta il processo di invio di foto e video in qualità originale sull’applicazione; una volta ritenuta una carenza grave della piattaforma per via della pesante nonché giustificabile compressione applicata alle immagini inviate con il metodo più tradizionale.

La nuova opzione di invio di foto e video come documenti, come accennato, è in fase di rilascio a un numero ristretto di utenti del canale beta ma che è destinato a crescere nei prossimi giorni e settimane.

Come aggiornare l’app all’ultima versione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), il quale purtroppo è ormai al completo da tempo.

Qualora voleste invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, invece, potrete farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

