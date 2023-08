È finalmente disponibile per tutti l’app nativa di WhatsApp per Mac. Meta ne ha annunciato l’arrivo qualche ora fa sul suo blog dedicato al servizio di messaggistica, servizio che è da mesi disponibile in beta per i computer con sistema operativo macOS. Oggi dunque l’arrivo della versione stabile che integra fra l’altro le chiamate e le videochiamate di gruppo, versione scaricabile direttamente dal sito web e, a breve, anche su App Store.

WhatsApp lancia l’app per Mac in versione stabile

La nuova app WhatsApp per Mac in versione stabile, come anticipato, integra una novità, la possibilità di effettuare le chiamate e le videochiamate di gruppo: fino a 8 partecipanti in video e fino a un massimo di 32 persone per le chiamate vocali. L’app permette al riguardo anche di vedere la cronologia delle chiamate e di scegliere se ricevere le notifiche delle chiamate in arrivo anche quando WhatsApp non è aperta.

“L’app è stata riprogettata per risultare familiare agli utenti Mac, aiutandoti a migliorare la produttività più velocemente quando usi WhatsApp su schermi di grandi dimensioni. Ora puoi condividere file trascinandoli e rilasciandoli facilmente in una chat e visualizzare altri contenuti della tua cronologia chat” sottolinea Meta nel comunicato stampa relativo con cui ha annunciato la novità.

Al momento è possibile effettuare il download della nuova app WhatsApp per Mac direttamente sul sito web whatsapp.com (o cliccando questo link); sull’App Store sarà disponibile prossimamente. Unico requisito: avere macOS 11.0 o versioni successive, in mancanza del quale è possibile in ogni caso far riferimento sulla versione web di WhatsApp per usare il servizio da computer.

