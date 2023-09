Vodafone lancia nuovamente una promozione dedicata ai nuovi clienti che attivano un’offerta di rete fissa. Fino al 15 settembre è possibile ottenere un buono regalo Amazon del valore di 100 euro. Andiamo ad analizzare l’iniziativa.

Come ottenere il buono Amazon da 100 euro

L’operatore rosso ha deciso di riproporre per la terza volta quest’anno l’omaggio pensato per chi passa a Vodafone. La promozione è valida esclusivamente per chi attiva online una delle offerte Vodafone in Fibra FTTH, FTTC, ADSL o FWA. C’è tempo fino al 15 settembre per approfittarne, salvo eventuali cambiamenti.

Il buono Amazon da 100 euro si ottiene attivando una qualsiasi offerta di rete fissa Vodafone tramite il sito ufficiale (trovate il link più in basso). Basta scegliere una delle proposte disponibili e completare l’ordine per ricevere successivamente via email il codice per riscattare il regalo. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Dopo l’attivazione di una delle offerte, entro massimo 60 giorni Vodafone invierà una email contenente il link a un modulo online da compilare per richiedere il buono entro il 31 dicembre 2023. Una volta completata la procedura, il codice Amazon verrà spedito automaticamente all’indirizzo email utilizzato.

L’iniziativa è valida per le offerte Vodafone Fibra FTTH e FTTC come Internet Unlimited e Internet Unlimited V-MAX, che includono navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps e chiamate opzionali. Promo anche per i pacchetti convergenti come Family Plan, con Fibra e SIM mobile inclusa. Stesso trattamento per le proposte FWA come Casa Wireless+ che sfrutta la rete 4G e 5G.

In totale l’operatore mette a disposizione buoni Amazon per un valore complessivo di 70.000 euro IVA esclusa. Ogni cliente può richiederne soltanto uno, anche in caso di attivazioni multiple di offerte diverse. La promozione scade il 15 settembre, ma non è escluso che possa essere nuovamente riproposta nelle prossime settimane.

Per tutte le informazioni e per attivare una delle offerte di rete fissa di Vodafone disponibili vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’operatore al link che trovate qui sotto.

Attiva un’offerta di rete fissa Vodafone e ricevi un buono Amazon da 100 euro

Quali sono le offerte Vodafone per la rete fissa

Come anticipato, per ottenere il buono regalo da 100 euro è necessario attivare una delle offerte Fibra, FTTC, ADSL o FWA di Vodafone. Analizziamo dunque le proposte disponibili per i nuovi clienti.

Internet Unlimited prevede navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH e FTTC o fino a 20 Mbps in ADSL; è possibile aggiungere le chiamate a consumo oppure con 5 euro in più al mese averle illimitate verso fissi e mobili nazionali. Il costo parte da 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi.

Internet Unlimited V-MAX aggiunge il Wi-Fi extender e la protezione antivirus e antifrode della Vodafone Station. Anche in questo caso la navigazione è illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e FTTC o 20 Mbps in ADSL. Previste chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Il prezzo è di 32,90 euro al mese.

Per chi è già cliente Vodafone mobile c’è la proposta convergente Family Plan, che abbina una SIM con minuti, SMS e Giga illimitati alla Fibra fino a 2,5 Gbps con chiamate incluse. Il costo è di 34,90 euro al mese con attivazione e Vodafone Station gratuite.

Infine troviamo le offerte FWA come Casa Wireless+ che sfrutta la rete mobile 4G e 5G per portare la connessione anche dove non arriva la Fibra. Nell’offerta sono inclusi Giga illimitati e chiamate, oltre al modem indoor o outdoor, con un prezzo che parte da 24,90 euro al mese per chi è già cliente Vodafone mobile.

Costi e dettagli sull’attivazione

I pacchetti Vodafone prevedono un contributo di attivazione di 19,90 o 9,99 euro una tantum a seconda dell’offerta, azzerato in promozione.

Con le offerte FWA i prezzi sono leggermente diversi: il portafoglio di offerte Casa Wireless+ ha un costo di attivazione di 72 euro per il modem indoor e 96 euro per quello outdoor, dilazionabile in 24 rate mensili da 3 o 4 euro.

In base al regolamento ufficiale, ogni cliente può richiedere un solo buono Amazon da 100 euro, anche in caso di attivazioni multiple di offerte diverse. Come anticipato in apertura, l’iniziativa è valida fino al 15 settembre 2023, salvo proroghe.

