Dopo il ritorno del buono Amazon da 100 euro in regalo con le offerte di linea fissa (rimasto disponibile solo per qualche giorno ma poi prorogato fino al 21 settembre), arrivano quest’oggi brutte notizie per chi prevede di attivare un’offerta Vodafone con rete FTTH, FTTC o ADSL. In queste ore sono infatti aumentati i costi di attivazione, anche se in alcuni casi è ancora possibile ottenere sconti sugli stessi: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Vodafone aumenta i costi di attivazione per le offerte FTTH, FTTC e ADSL

Da un lato c’è la buona notizia della proroga del buono regalo Amazon da 100 euro, disponibile per chi attiva le offerte di rete fissa fino al 21 settembre 2023 (salvo ulteriori proroghe); dall’altro abbiamo un aumento dei costi di attivazione per le varie proposte di linea fissa dell’operatore rosso. Sia sul sito ufficiale sia nei negozi, le offerte di rete fissa Vodafone in ADSL, FTTC e fibra FTTH prevedono ora un costo di attivazione una tantum di 39,90 euro. Il rincaro riguarda anche le offerte in versione V-MAX.

Come in precedenza, vale la pena specificare che i già clienti di rete mobile Vodafone che attivano Internet Unlimited possono contare su un costo di attivazione azzerato (e su prezzi leggermente più bassi per quanto riguarda il costo mensile). Vi ricordiamo che Internet Unlimited mette a disposizione Internet alla massima velocità di 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload (in base alla copertura), chiamate illimitate (con la promo online) e modem Vodafone Station incluso al prezzo di 24,90 euro al mese (22,90 euro al mese per i già clienti). Oltre al costo di attivazione iniziale, che ora è dunque di 39,90 euro, resta al suo posto il costo rateizzato di 5 euro al mese per 24 mesi (per un totale di 120 euro, da saldare completamente anche in caso di recesso anticipato). Da qualche mese non è invece più prevista l’eventuale penale per la mancata restituzione del modem.

Tra le altre offerte di rete fissa Vodafone, abbiamo Internet Unlimited V-MAX a 32,90 euro al mese (con Super Wi-Fi 6 Extender e Rete Sicura), Internet Unlimited Netflix Edition a 34,90 euro al mese (solo con FTTC e FTTH), Internet Unlimited Netflix Edition V-MAX a 39,90 euro al mese (solo FTTC e FTTH) e le proposte convergenti Family Plan (34,90 euro al mese per quella standard, 39,90 euro al mese per la V-MAX, 44,90 euro al mese per la Netflix Edition e 49,90 euro al mese per la Netflix Edition V-MAX).

