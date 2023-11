Il mese di novembre, che culminerà con il Black Friday, si apre con gli interessanti volantini di Unieuro e MediaWorld, due delle principali catene dell’elettronica di consumo tra quelle operative in Italia.

Novembre ti sorprende di Unieuro consente, fino all’8 novembre, di acquistare a prezzi convenienti prodotti come computer, smart TV, dispositivi per la smart home e tanto altro. Con Let’s Go! Black Friday, invece, MediaWorld propone fino al 12 novembre un antipasto di ciò che vedremo nella parte finale del mese, in quello che per la catena tedesca si preannuncia come il Black Friday più colorato di sempre. In questo articolo andremo a segnalarvi alcune delle più interessanti offerte proposte dalle due catene.

Unieuro lancia il volantino “Novembre ti sorprende”

Unieuro ha inaugurato il mese con il nuovo volantino “Novembre ti sorprende” che propone in offerta un gran numero di prodotti tecnologici, tra cui una vasta selezione di dispositivi del panorama Android.

Le offerte, con sconti anche importanti, saranno valide per altri 4 giorni (fino al 8 novembre 2023), fungendo da semplice antipasto per quelle che saranno le vere offerte per il Black Friday, e coinvolgono anche computer, smart TV, prodotti per la smart home e molto altro. Di seguito riportiamo le offerte che riteniamo essere più interessanti, suddivise per categoria e elencate in ordine decrescente di prezzo.

Offerte informatica – “Novembre ti sorpende” di Unieuro

Offerte smart TV – “Novembre ti sorpende” di Unieuro

Altre offerte – “Novembre ti sorpende” di Unieuro

Ricordiamo, inoltre, che con l’acquisto online è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal. È previsto anche il finanziamento a tasso zero in dieci rate mensili. Salvo esaurimento scorte, poi, tutte le offerte del volantino “Novembre ti sorprende” di Unieuro saranno attive fino al prossimo 8 novembre e possono essere consultate tramite il link sottostante.

Tutte le offerte del volantino Novembre ti sorprende di Unieuro

Da MediaWorld sarà il Black Friday più colorato di sempre

Il nuovo volantino “Let’s Go! Black Friday” di MediaWorld è già attivo da qualche giorno e lo sarà fino al prossimo 12 novembre, sia in negozio che online, consentendo ai potenziali clienti di acquistare un gran numero di prodotti tecnologici in offerta a prezzi molto convenienti.

La campagna promozionale, che vede Fru come testimonial, dà il via al mese del Black Friday: sul nostro portale TuttoAndroid.net vi abbiamo già parlato delle più interessanti offerte del panorama Android presenti in volantino. Qua, invece, vi andremo a segnalare le offerte più interessanti sugli altri prodotti tecnologici quali informatica, TV e smart home.

Offerte informatica – “Let’s Go! Black Friday” di MediaWorld

Offerte smart TV – “Let’s Go! Black Friday” di MediaWorld

Altre offerte – “Let’s Go! Black Friday” di MediaWorld

Come anticipato, queste e tutte le altre offerte del “Let’s Go! Black Friday” di MediaWorld saranno attive fino al prossimo 12 novembre (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Tutte le offerte del volantino Let’s Go! Black Friday di MediaWorld

In conclusione, per restare al passo con le offerte del momento e non perdervi nemmeno un’offerta del Black Friday, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Potrebbero interessarti anche: Migliori notebook di questo mese: ecco i nostri consigli e Migliori smart TV di questo mese: ecco i nostri consigli