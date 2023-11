Sdoganato il divieto di condividere gli account da parte di Netflix, anche Disney+ ha annunciato di essere in procinto di introdurre una politica simile che impedisca agli utenti di dividere i costi degli abbonamenti bloccando le condivisioni. Si tratta di un cambiamento annunciato direttamente dall’amministratore delegato di The Walt Disney Company, ma che sarà effettivo prossimamente, anticipato da un aumento dei prezzi di Disney+ in Italia e dal debutto del piano con la pubblicità, in vigore dal prossimo 1° novembre.

Disney+ “si rinnova”, fra prezzi più alti, piano con pubblicità e blocco della condivisione degli account

Prima di parlare del prossimo divieto di condividere gli account, partiamo dai due cambiamenti più prossimi, ufficializzati nelle scorse ore da Disney+ ma che saranno effettivi a partire dal 1° novembre.

I nuovi piani di Disney+

Standard con pubblicità è il nuovo piano di Disney+ citato, che permette agli utenti di guardare i contenuti del servizio di streaming al prezzo più basso, accettando le interruzioni degli annunci pubblicitari. Costa 5,99 euro al mese, include la visione dei contenuti originali esclusivi e di library, supporta la qualità video fino al Full HD a 1080p con audio stereo o 5.1, permette fino a 2 stream simultanei, ma non consente di scaricare i contenuti video per guardarli in assenza di connessione a internet.

L’altra novità riguarda i rincari, o meglio, la disponibilità di un nuovo piano che rende la visione dei contenuti in 4K più costosa. Se finora l’unica opzione disponibile per Disney+ era l’abbonamento Standard da 8,99 euro al mese o da 89,90 euro l’anno, ora questo piano diventa quello intermedio, col nuovo abbonamento Premium come opzione completa e più ricca, disponibile al prezzo di 11,99 euro al mese o di 119,90 euro l’anno.

Ecco un breve riepilogo con prezzi e differenze fra i 3 piani disponibili dal 1° novembre:

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per Full HD, 2 stream simultanei e audio 5.1 e stereo;

al mese per Full HD, 2 stream simultanei e audio 5.1 e stereo; Standard: 8,99 euro al mese o 89,90 euro l’anno per Full HD, 2 stream simultanei, download dei contenuti e audio 5.1 o stereo;

al mese l’anno per Full HD, 2 stream simultanei, download dei contenuti e audio 5.1 o stereo; Premium: 11,99 euro al mese o 119,90 euro l’anno per 4K e HDR, 4 stream simultanei, download dei contenuti e audio Dolby Atmos (in più).

Ricapitolando, l’aumento dei prezzi in questione, velato dallo sdoppiamento degli abbonamenti citato in Standard e Premium possiamo tradurlo in: 3 euro in più al mese (o 20 euro in più l’anno) per gli stessi servizi offerti finora nell’abbonamento singolo, che già prevedeva 4 stream simultanei e la qualità video in 4K e HDR.

Disney+ verso il blocco alla condivisione degli account

Dunque, da uno a tre piani per vedere Disney+, così come con buona probabilità diventerà prossimamente l’offerta di Netflix che, dopo aver introdotto il piano con la pubblicità, sta dismettendo il piano “Base” in vari mercati per lasciare tre opzioni d’abbonamento meglio diversificate e spingere maggiormente sulla formula supportata dagli annunci pubblicitari. Politiche simili fra le due aziende anche per quanto riguarda la lotta alla condivisione abusiva degli account, battaglia fortemente incoraggiata da Netflix negli ultimi mesi e che, a giudicare dai numeri condivisi, risulta essere già fruttuosa.

Su questa stessa falsariga si muove anche Disney+. L’amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha infatti annunciato nelle scorse ore che l’azienda “sta esplorando nuovi modi per far fronte alla condivisione degli account” fra cui vengono menzionate nuove opzioni dedicate per la condivisione con amici e familiari. Pensare agli utenti extra di Netflix è legittimo, ma per il momento non sono emersi particolari dettagli, a parte l’accenno a “nuove politiche di condivisione” previste entro la fine dell’anno. Dunque, la direzione intrapresa pare essere la medesima, ma ne sapremo di più prossimamente.

