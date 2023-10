Tesla sta affrontando mesi particolarmente intensi per via di alcune novità come l’annuncio della versione restyling di Model 3 – avvenuta lo scorso settembre – e la notizia delle prime consegne del Cybertruck, previste per la fine del mese prossimo, il tutto accompagnato da dati finanziari dell’ultimo trimestre con ricavi e utili sotto le previsioni e che fotografano una situazione delicata per l’azienda automobilistica fondata da Elon Musk.

A queste notizie, nelle scorse ore, l’iconico brand di automotive ha ben pensato di aggiungere l’annuncio del lancio di una nuova colorazione per Model S e Model X mentre sembrerebbe pronta a svelare una versione “Sport” della neo arrivata Model 3, si vocifera. Scopriamo insieme i dettagli.

Tesla Model S e Model X accolgono un nuovo colore

Partiamo da una notizia certa ovvero il debutto di una nuova colorazione – denominata “Stealth Grey” – che rappresenta un evento più unico che raro per il brand il quale ha da sempre un rapporto particolare con le colorazioni dei propri veicoli. In passato infatti l’azienda ha sempre preferito non offrire grandi possibilità di personalizzazione per quanto concerne le tonalità di colore, a differenza della concorrenza.

Una scelta peculiare le cui motivazioni si celano dietro la necessità di rendere sempre più efficiente la catena di produzione al fine di sfornare il maggior numero di veicoli possibili; peraltro, l’azienda, nei mesi seguenti al lancio della prima Model 3, eliminò alcune opzioni di colore proprio per velocizzarne la produzione. Una mossa fuori dal comune ma che ben si allinea con la personalità del suo eclettico fondatore.

L’azienda ha già aggiornato le opzioni di colore sul proprio catalogo con la nuova tonalità, la quale sembra una versione leggermente più scura del Midnight Silver, che è diventato il nuovo colore standard per la Model 3 e la Model Y all’inizio di quest’anno.

Il colore Stealth Grey va dunque ad affiancarsi alle altre colorazioni disponibili per Model S e Model X: Pearl White, Solid Black, Midnight Silver, Deep Blue, Red.

In arrivo un modello Sport di Model 3, spunta l’indizio tra le stringhe di codice

Passiamo a un rumor piuttosto credibile che coinvolge l’azienda di Musk e riguarda la rinnovata Model 3 le cui spedizioni sarebbero partite negli scorsi giorni in Europa e dovrebbero iniziare oggi in Cina. Nonostante l’auto elettrica sia stata svelata lo scorso mese, sono emerse ulteriori indiscrezioni riguardanti un’ipotetica nuova iterazione che punterebbe tutto sulle prestazioni.

La notizia trapelata ci arriva dall’affidabile informatore “Greentheonly” il quale si occupa di scavare nei meandri del codice dei software di Tesla per scovare indizi e informazioni rilevanti; è il caso del modello “Sport” che andrebbe ad affiancarsi al modello base della Model 3.

Nel software l’hacker ha scovato alcuni render che mostrano una configurazione differente dei sedili: il modello sportivo dovrebbe essere dotato di nuovi sedili anteriori con supporto laterale e poggiatesta più grandi, un dettaglio spesso presente nelle automobili che strizzano l’occhio alle performance.

Oltre a questo l’azienda dovrebbe proporre aggiornamenti alle sospensioni e ai freni nonché all’apparato propulsore.

L’informatore ha fatto sapere che la nuova versione potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi; seguiremo con attenzione gli sviluppi di questa vicenda e vi terremo aggiornati in attesa di nuove indiscrezioni che siamo sicuri non mancheranno.

Potrebbe interessarti anche: Tesla cerca di migliorare la prevenzione dei colpi di sonno alla guida