Nel corso degli anni Tesla è stata criticata per non aver dato sufficiente priorità al monitoraggio del conducente con le sue funzionalità avanzate di assistenza alla guida Autopilot e Full Self-Driving.

Per anni il sistema si è basato sui movimenti del volante per stabilire se il conducente non era vigile, ma dal 2021 la casa utilizza anche la telecamera dell’abitacolo. Ora Tesla ha iniziato a implementare un “avviso di sonnolenza del conducente” che sfrutta meglio la videocamera di bordo.

Tesla lancia una nuova funzionalità che avvisa il conducente in caso di sonnolenza

La nuova funzionalità ha iniziato ad apparire nel manuale di un proprietario di un veicolo Tesla che risiede in Europa.

Il messaggio spiega che l’avviso di sonnolenza del conducente è progettato per avvisare i guidatori che sembrano assonnati monitorando le loro caratteristiche facciali e il comportamento di guida per determinare il rischio di potenziali colpi di sonno. Quando il sistema rileva la sonnolenza del conducente viene visualizzato un avviso sul touchscreen e viene emesso un segnale acustico.

La casa automobilistica di Elon Musk afferma che la funzione si attiva solo quando si guida a una velocità superiore a 65 km/h per almeno 10 minuti con il pilota automatico disattivato.

Tesla aggiunge che è possibile disattivare o attivare l’avviso di sonnolenza del conducente, quindi la funzionalità è facoltativa, tuttavia specifica che si riattiva automaticamente “all’inizio di ogni ciclo di guida”.

Per migliorare la sicurezza in viaggio, recentemente Tesla ha rilasciato anche un aggiornamento software per le sue vetture molto utile in caso di incidente.

