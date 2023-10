L’accordo fra Meta e SIAE sarebbe scaduto venerdì 6 ottobre, giorno a partire dal quale Instagram e Facebook avrebbero dovuto rimuovere le canzoni gestite e protette dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Nella mattinata di oggi, è stato tuttavia esteso l’accordo fra le due parti, le quali hanno concordato una nuova estensione della licenza per garantire la presenza della musica italiana sui social di Meta.

SIAE e Meta hanno esteso l’accordo per la musica su Instagram e Facebook

Lo scorso marzo Meta rimosse da Facebook e Instagram la musica italiana protetta dalla SIAE per il mancato rinnovo della licenza relativa, saltato a causa di un’offerta economica giudicata inadeguata da quest’ultima. La situazione tornò regolare a distanza di circa un mese anche grazie all’intervento dell’Antitrust italiano, per poi definirsi meglio a metà maggio, quando SIAE e Meta firmarono un accordo temporaneo per ripristinare su Instagram e Facebook tutta la musica gestita dalla Società Italiana Autori ed Editori.

Ma, come anticipato, questo accordo sarebbe scaduto dopodomani, 6 ottobre, se le due parti non avessero trovato un’intesa, incontro che è stato appunto confermato oggi da un portavoce di Meta ad Ansa: “abbiamo concordato una nuova estensione dell’accordo di licenza con SIAE. Utenti e creator continueranno ad accedere al catalogo SIAE mentre portiamo avanti le negoziazioni per un accordo a lungo termine”.

La nuova data di scadenza dell’accordo è stata fissata per il 31 gennaio 2024, data entro la quale le due parti dovrebbero cercare di stabilire meglio tutti gli aspetti intorno all’uso della musica su Instagram e Facebook, che ci aspettiamo rimanga dunque disponibile almeno per un anno abbondante.

