Vivo ha lanciato un nuovo prodotto audio chiamato Vivo TWS Air 2. Si tratta di cuffie true wireless che introducono notevoli miglioramenti rispetto al modello precedente. Ecco caratteristiche, disponibilità e prezzi del nuovo dispositivo.

Caratteristiche delle cuffie Vivo TWS Air 2

Le cuffie Vivo TWS Air 2 adottano un design in-ear senza terminali in silicone riprendendo il design delle AirPods di Apple e offrono connettività Bluetooth 5.3.

Le cuffie sono dotate di un driver da 14,2 mm con audio ottimizzato dagli specialisti di Golden Ears e offrono l’audio panoramico 3D e l’audio stereo DeepX 3.0 per un’esperienza di ascolto coinvolgente.

Il rumore di fondo durante le chiamate viene soppresso per fornire una maggiore qualità delle conversazioni, inoltre le cuffie includono caratteristiche specifiche per i giochi, come una maggiore qualità degli effetti sonori grazie alla funzionalità MonsterSound eSports e la modalità a latenza ultra bassa di 55 ms.

Le cuffie dispongono della certificazione IP54 per la protezione contro la polvere e la resistenza all’acqua e gli utenti possono eseguire le classiche azioni toccando lo stelo.

L’azienda afferma che le cuffie Vivo TWS Air 2 forniscono 6 ore di utilizzo con una singola carica e che l’astuccio offre 30 ore di autonomia, inoltre la custodia supporta la ricarica rapida tramite porta USB-C.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Vivo TWS Air 2

Le cuffie Vivo TWS Air 2 sono attualmente prenotabili in Cina nei colori Night Blue e Morning White, ma la società non ha ancora rivelato il prezzo. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

