Presentate il primo del mese scorso, le nuove MINI elettriche si preparano ad arrivare sul mercato italiano svelando il listino prezzi completo delle versioni disponibili: la MINI Cooper tre porte e la Countryman, entrambe in versione 100% elettrica, per ora. Si parte da poco più di 32 mila euro per la versione base, per arrivare a oltre 50, prezzo di partenza della nuova MINI Countryman elettrica più potente, la versione John Cooper Works ALL4.

Quanto costano le nuove MINI elettriche in Italia

Le informazioni sul design interno e esterno, sulla tecnologia e sulle prestazioni delle nuove MINI Cooper a tre porte e Countryman le trovate nel nostro articolo pubblicato in occasione della presentazione. Qui ci soffermiamo invece sui prezzi italiani delle nuove MINI elettriche, cifre che la casa automobilistica ha annunciato nella giornata di oggi, 18 ottobre 2023.

Partiamo dalla nuova MINI Cooper a tre porte, la hatchback classica e storica che, in Italia, arriva per il momento in quattro allestimenti (in ordine crescente di prezzo e completezza della dotazione: Essential, Classic, Favoured e JCW) due versioni elettriche: E (184 cavalli) e SE (218 cavalli).

Questi sono i prezzi italiani di partenza della MINI Cooper E e SE (tre porte):

Essential E 32.300 euro, SE 36.300 euro;

Classic E 37.060 euro, SE 42.510 euro;

Favoured E 39.540 euro, SE 43.540 euro;

JCW E 40.470 euro, SE 44.470 euro.

Anche la nuova MINI Countryman arriva in due versioni (C da 170 cavalli e John Cooper Works ALL4 da 313 cavalli), ma solo per la prima sono disponibili i quattro allestimenti citati per la tre porte. Per inciso, la John Cooper Works ALL4, a differenza della JCW come allestimento (prettamente estetico), è una versione completamente diversa, dotata di motori e caratteristiche differenti, disponibile in Italia a un prezzo di partenza di 51.000 euro.

Questi sono invece i prezzi italiani della MINI Countryman C:

Essential da 34.900 euro;

Classic da 37.000 euro;

Favoured da 40.690 euro;

JCW da 42.560 euro.

In entrambi i casi, questi prezzi sono validi per la produzione dal 1° novembre 2023, auto elettriche che prossimamente saranno affiancate anche da alcune versioni dotate di motori termici. Ma per maggiori informazioni sulla dotazione di optional relativa a ciascun modello, versione e allestimento, questo è il PDF relativo per la MINI Cooper E e SE a tre porte (già configurabile sul sito), mentre questo è per la MINI Countryman C e John Cooper Works ALL4.

Leggi anche: conviene acquistare un’auto elettrica rispetto ad una a benzina? e Il futuro elettrico di KIA passa per EV3, EV4 e EV5: due SUV compatti e una berlina