Nelle ultime settimane in ambito ChromeOS si è fatto un gran parlare del nuovo standard Chromebook Plus, la nuova certificazione voluta da Google per permettere agli utenti di identificare a colpo d’occhio i Chromebook migliori, o quantomeno quelli dotati di specifiche caratteristiche di fascia medio alta. Nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha iniziato il rilascio graduale dell’aggiornamento a ChromeOS 118 e, contestualmente per i dispositivi idonei, l’aggiornamento a Chromebook Plus.

ChromeOS 118 introduce qualche piccola novità per la stampa

Partiamo subito col dire che non c’è molta carne al fuoco con il nuovo aggiornamento, Google ha introdotto diverse novità sui laptop mossi da ChromeOS con l’update del mese scorso, e sappiamo bene come non ci possano essere grandi novità in continuazione, visto che queste richiedono del tempo per essere sviluppate e perfezionate.

Qualche piccola novità però c’è nell’aggiornamento a ChromeOS 118 e riguarda la configurazione delle stampanti: l’intento di Google è quello di semplificare il percorso di stampa dell’utente fornendo un aiuto più contestuale quando si tratta di utilizzare questo tipo di periferica.

Oltre ad una leggera rivisitazione grafica della pagina delle impostazioni relativa a Stampanti e scanner, ChromeOS 118 porta un modo più semplice per salvare le stampanti, nuove istruzioni di configurazione e collegamenti alla guida, oltre alla possibilità di visualizzare lo stato della stampante direttamente nella pagina delle impostazioni.

Come anticipato in apertura, Google ha scelto lo stesso giorno del rilascio dell’aggiornamento all’ultima versione di ChromeOS per distribuire, a tutti i Chromebook idonei, l’aggiornamento a Chromebook Plus, riportiamo di seguito nello specifico tutti i modelli che nei prossimi giorni potranno fregiarsi del nuovo standard:

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH)

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN)

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W, CP714-2WN)

Acer Chromebook 516 GE (CBG516-1H)

Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H, CBV514-1HT)

ASUS Chromebook CM34 Flip (CM3401)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

Dell Latitude 5430 Chromebook

Dell Latitude 5430 2-in-1 Chromebook

Framework Laptop Chromebook Edition

HP Chromebook 15.6 15a-nb0xxx (xxx: 001~999)

HP Chromebook x360 14″ (14c-cd0xxx) (xxx: 001~999)

HP Dragonfly Pro Chromebook

HP Elite Dragonfly Chromebook

HP Elite c640 14″ G3 Chromebook

HP Elite c645 G2 Chromebook

Lenovo Flex 5i Chromebook 14” (IP Flex 5 Chrome 14IAU7)

IdeaPad Flex 5i Chromebook (14″, 7) (IP Flex 5 Chrome 14IAU7)

IdeaPad Gaming Chromebook 16″

Lenovo Slim 3i Chromebook 14″

IdeaPad Slim 3i Chromebook (14″, 8)

Lenovo ThinkPad C14 Chromebook

Lenovo 5i Chromebook 16″

IdeaPad 5i Chromebook (16″, 7)

Lenovo 14e Chromebook Gen 3

Qualora foste possessori di uno dei dispositivi sopra citati, avrete presto accesso ad una serie di funzionalità esclusive, vantaggi software mirati e aggiornati che non arriveranno ai Chromebook standard.

In ultimo, non essendo ancora ultimata la separazione del browser proprietario da ChromeOS, l’ultima versione del sistema operativo beneficia anche di tutte le nuove funzioni introdotte con l’aggiornamento del browser Chrome 118; di seguito le principali:

nuova opzione Leggi ad alta voce in modalità lettura

disabilitazione automatica delle estensioni che non provengono dal Chrome Web Store

miglioramenti per le descrizioni delle impostazioni di Navigazione sicura

introdotto il supporto a Encrypted Client Hello

miglioramenti per il Safe Browsing con controlli in tempo reale sui file e sui siti

Come sempre, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.

