Nelle scorse ore Acer ha presentato sul mercato italiano due nuovi notebook economici, i primi Chromebook Plus dell’azienda taiwanese, una certificazione introdotta da Google alcune settimane fa nata per tornare utile soprattutto alle persone meno esperte per identificare i Chromebook migliori, quelli sopra la media per caratteristiche tecniche, per intenderci.

Acer Chromebook Plus 515 e 514, così si chiamano questi due portatili, entrambi con prezzi di partenza inferiori ai 500 euro, equipaggiati pertanto con componenti di fascia economica e pensati per chi non ha particolari esigenze o necessita di prestazioni elevate. Nei paragrafi a seguire, alcuni dei dettagli principali.

Caratteristiche e dettagli di Acer Chromebook Plus 515 e 514

Processori Intel Core di 12esima e 13esima generazione per Acer Chromebook Plus 515 (in copertina), AMD Ryzen 5 7520-C per Acer Chromebook Plus 514, portatili che si differenziano anche per le dimensioni degli schermi, entrambi IPS disponibili sia in versione touch che non: un Full HD da 15,6″ con risoluzione 1920 x 1080 pixel in 16:9 il primo, un pannello da 14″ con risoluzione di 1920 x 1200 pixel con rapporto di aspetto 16:10 il secondo.

Il 515 monta unità SSD fino a 512 GB, il 514 fino a 256 GB, chromebook che in comune hanno poi un ottouratore fisico per la webcam, due altoparlanti rivolti verso l’alto con DTS Audio, le RAM LPDDR5X da 8 o 16 GB, il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.1, due porte USB Type-C e una HDMI.

Sono entrambi certificati MIL-STD 810H che ne attesta la resistenza in diverse situazioni, vantano imballaggi eco-sostenibili e materiali riciclati, includono come opzione la tastiera retroilluminata e vantano un’autonomia massima di 10 ore di utilizzo, fino a 12 il modello Acer Chromebook Plus 514.

Per quanto riguarda il software, a parte la presenza di ChromeOS come sistema operativo, questi nuovi laptop di Acer integrano tre mesi gratuiti di Adobe Express Premium, di Photoshop Web, di Chrome Education Upgrade per le esigenze di studenti e insegnanti e altri servizi come Screencast e File Sync per la produttività offline. Acer Chromebook Plus Enterprise 515 e 514 sono invece le versioni dedicate alle aziende.

Prezzi e disponibilità di Acer Chromebook Plus 515 e 514

Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H/T) arriva sul mercato italiano con prezzi a partire da 499 euro, Chromebook Plus 514 (CB514-3H/T) parte invece da 479 euro, prezzi che variano in base alla configurazione scelta. Entrambi dovrebbero essere disponibili a giorni, acquistabili sia su Acer Store che su Amazon e altri rivenditori terzi, visto che Acer ha confermato l’arrivo sul mercato italiano entro il mese di ottobre.

