ONYX International, brand leader nel mercato dei dispositivo con schermo e-ink, ha annunciato oggi la disponibilità di due nuovi prodotti, pensati per rendere ancora migliore la lettura e la creatività dei propri utenti. La compagnia si conferma come la più attiva in un mercato che è rimasto a lungo in una fase di stagnazione, povera di novità particolarmente interessanti.

Entrambi i prodotti rappresentano delle evoluzioni relative a prodotti presentati in passato, con miglioramenti decisamente marcati su numerosi fronti. Andiamo senza ulteriore indugio a scoprire BOOX Note air3 C (qui la recensione di BOOX Note Air2 Plus) e BOOX Tab Ultra C Pro (qui la recensione di BOOX TAB Ultra C), entrambi arricchiti dalla nuova versione del firmware BOOX, arrivato per l’occasione alla V 3.5.

BOOX Note air3 C

BOOX rinnova la linea Note Air pur mantenendo il design che ha caratterizzato i modelli precedenti. La grossa novità è la presenza di uno schermo a colori Kaleido 3, con una densità di 150 ppi nella modalità a colori e 300 ppi in bianco e nero, il massimo offerto dalla tecnologia attuale. E con l’aggiunta di un pannello in vetro sottile e di una speciale pellicola per la scrittura a mano, l’esperienza di lettura e di scrittura diventa di fatto molto simile a quella su carta.

Il nuovo BOOX Note air3 C offre quindi un mix unico e perfetto tra tecnologia e tradizione, con uno schermo a colori che lo distingue da altri dispositivi simili in commercio, insostituibile per leggere con facilità qualsiasi contenuto e prendere appunti, disegnare rapidi schizzi e molto altro in maniera semplice e intutitiva.

BOOX porta una versione aggiornata del sistema operativo, basato su Android 12, mentre il modello precedente utilizzava il più vecchio Android 11. Delle novità introdotte dal nuovo software però vi parleremo tra poco. Per il resto sono presenti 4 GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione e una batteria da 3.700 mAh. Il peso è di 430 grammi, senza gli accessori, mentre lo spessore è decisamente minimo, appena 5,8 millimetri.

BOOX Note air3 C è disponibile su Amazon e, in bundle con la cover magnetica e Pen Plus su euroshop.boox,com a 549,99 euro.

BOOX Tab Ultra C Pro

Novità su tutti i fronti per BOOX TAB Ultra C Pro, che può ora contare su un chipset Qualcomm con CPU octa core a 2,8 GHz, fotocamera da 16 megapixel con flash LED integrato, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere ulteriormente espansa utilizzando lo slot microSD. Si migliora anche la tecnologia BSR, BOOX Super Refresh, dotata di quattro modalità di refresh dello schermo che migliorano le animazioni e l’usabilità del dispositivo.

La nuova tastiera magnetica è dotata di trackpad, così da avere un’esperienza di lavoro ancora più flessibile sullo schermo e-ink. Il supporto a doppio angolo per il tablet consente di avere un’esperienza d’uso simile a quella di un PC, permettendo di rimanere produttivi anche in mobilità, grazie anche alle gesture intelligenti per rendere più veloce il completamento delle attività.

Non mancano ovviamente le funzioni evolute che permettono di prendere appunti, dividere lo schermo per avere un multitasking più funzionale, convertire automaticamente le note in testo e trasferirle rapidamente sul proprio computer per proseguire nella loro elaborazione, sfruttando la sincronizzazione cloud. La batteria ha una capacità di 4.600 mAh, lo spessore è di appena 6,6 millimetri con un peso di 450 grammi.

BOOX Tab Ultra C Pro sarà in vendita a partire da fine ottobre al prezzo consigliato di 699,99 euro, che include una cover standard e la Pen2 Pro. La cover con tastiera inclusa ha un prezzo di listino di 169,99 euro ma acquistandola contestualmente al nuovo tablet sarà scontata del 40%.

BOOX Firmware 3.5

La principale novità del nuovo firmware è la funzione SmartScribe, che permette di annotare i libri con delle note scritte a mano e di convertire scarabocchi, evidenziazioni, sottolineature in forme e testi perfetti.

Il nuovo firmware porta un miglioramento anche per le serie Tab e Palma, per eliminare completamente il ghosting nella modalità di scorrimento veloce. È inoltre stata introdotta una modalità ad elevato contrasto per semplificare la lettura dei contenuti multimediali, che in questo modo risultano più chiari e nitidi.

Novità anche per quanto riguarda le note, che ora possono essere navigate più facilmente utilizzando i collegamenti, accessibili, con una pressione prolungata, così da rendere più efficiente che mai la stesura e l’organizzazione degli appunti.