In occasione di Adobe Max 2023, la più grande conferenza al mondo sulla creatività, Adobe ha svelato interessanti novità nell’ambito dell’AI generativa, tra cui tre nuovi modelli della famiglia Firefly, mostrando quanto può fare oggi l’Intelligenza Artificiale non solo in ambito creativo e personale, ma soprattutto se guardiamo allo sviluppo di contenuti per uso commerciale. L’azienda, ormai da anni punto di riferimento del settore, ha introdotto oltre 100 nuove funzionalità per tutte le applicazioni integrate su Creative Cloud, tra queste inedite funzionalità Firefly e flussi di lavoro web in Illustrator e Photoshop, senza dimenticare le ultime opzioni di editing AI in Lightroom, l’AI Generative Fill e Text to Template in Adobe Express e le ultime opzioni in Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects e Adobe Stock. Novità anche per Adobe GenStudio che, sempre grazie a FireFly, permette di realizzare contenuti in linea con specifici brand e scalabili nei flussi di lavoro dei creativi e del marketing.

Si tratta di annunci decisamente importanti per Adobe, così come testimonia l’intervento di David Wadhwani, president Digital Media Adobe:

Dal rilascio del nostro primo modello per le immagini Firefly a marzo, siamo stati sorpresi dall’incredibile risposta della community, che ha dimostrato quanto Firefly sia utile per potenziare la sperimentazione e la progettazione e accelerare i flussi di lavoro, senza compromettere il controllo creativo. Con oltre 3 miliardi di processi di generazione immagini registrati fino a oggi, di cui più di un miliardo solo nell’ultimo mese, l’adozione precoce di Firefly dimostra la potenza unica di portare i modelli nei flussi di lavoro che gli utenti conoscono e amano.

Le novità di Adobe Firefly svelate all’evento MAX 2023

Come anticipato l’Adobe MAX 2023 si è svolto sulla scia del lancio ufficiale di Firefly e Adobe GenStudio, ambiti dove la protagonista è ancora l’innovazione portata dall’AI generativa, oramai un punto fermo dal quale sarà difficile tornare indietro (impossibile diciamo). Andando nel dettaglio, Adobe ha annunciato tre nuovi modelli di Firefly, Firefly Image 2, Firefly Vector e Firefly Design, tutti modelli pensati per la generazione di contenuti commerciali. Ma cerchiamo di fare un breve sunto di tutto.

Adobe Firefly

Partendo dal punto forte, Adobe ha annunciato i modelli Adobe Firefly Image 2, Adobe Firefly Vector e Adobe Firefly Design, in sostanza gli aggiornamenti più importanti nella famiglia di modelli AI generativi dell’azienda. Firefly Image 2 è un modello di imaging di nuova generazione che garantisce agli utenti un nuovo livello di controllo creativo e di qualità. Firefly Image 2 Model genera immagini di qualità superiore, migliorando molto nel rendering (in primis di esseri umani) e nell’allineamento dei testi. Firefly Vector Model invece è il primo modello di AI generativa pensato per la produzione di grafica vettoriale, integrando il tutto direttamente nei flussi di lavoro di Adobe Illustrator con Text to Vector Graphic, utilizzato per creare loghi, grafica di siti web, icone e molto altro.

C’è anche un nuovo Design Model di Firefly che consente la generazione istantanea di modelli avanzati per volantini, poster e inviti direttamente in Express con la nuova funzionalità Text to Template. In tutto questo poi, le Content Credential sono allegate automaticamente agli output di Firefly e possono mostrare informazioni come il nome del creatore, la data, le modifiche apportate e gli strumenti utilizzati.

Le novità di Creative Cloud

Dopo l’ottima risposta degli utenti al Generative Fill in Photoshop, Adobe ha introdotto ulteriori flussi di lavoro basati su Firefly in Illustrator con Text to Vector Graphic e in Adobe Express con le funzionalità Generative Fill e Text to Template. Altre innovazioni in Creative Cloud includono poi nuovi strumenti in Illustrator, tra cui Mockup, Retype e aggiornamenti a Share for Review, oltre al nuovissimo Illustrator on the web. Anche Lightroom fa progressi e si arricchisce di ulteriori opzioni come Lens Blur, HDR Optimization e Point Color. Ultimi, non per importanza, i miglioramenti per l’editing motion and text based con l’AI in Premiere Pro e After Effects, mirati soprattutto alla produzione di contenuti video per i social.

Si aggiorna anche Adobe Express

Anche le novità di Adobe Express dovrebbero essere ben accolte dagli utenti e dai creator che ora possono utilizzare Generative Fill, l’assistente creativo basato su Firefly, per inserire, rimuovere o sostituire facilmente oggetti, persone e altro ancora in qualsiasi immagine utilizzando solo una descrizione. Le potenzialità dell’AI generativa in Text to Template, sempre basate su modelli Firefly, semplificano l’ideazione e la creazione dei progetti, permettendo sostanzilmente di generare qualsiasi tipo di soggetto e modificandolo con una descrizione testuale (45 lingue supportate). Nuove funzionalità anche per Drawing e Painting che vedono l’aggiunta di oltre 50 pennelli multicolore e decorativi e nuovi modelli per il disegno, utili ad esempio per gli studenti.

Adobe GenStudio e Adobe Experience Manager

Oltre alle nuovissime funzionalità viste sopra, sicuramente le più attese, Adobe presenta anche Adobe GenStudio, una nuova soluzione end-to-end che coniuga in sostanza le migliori applicazioni di Creative Cloud, Express ed Experience Cloud con l’intelligenza artificiale generativa Firefly, questo tutto ottimizzato per il workflow dei brand nella creazione di contenuti e progetti legati al marketing. Chiude il cerchio Adobe Experience Manager, rivisto da Adobe e arricchito di ulteriori funzionalità che consentono alle aziende di testare e ottimizzare rapidamente i contenuti creati per il web.

