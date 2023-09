Una settimana ricca di novità per Adobe in ottica annunci, da una parte con le novità in mostra all’IBC 2023 di Amsterdam che parte ufficialmente domani, dall’altra con il tanto atteso debutto a livello globale di Adobe Firefly che, dopo la distribuzione e l’incredibile successo ottenuto dalla beta, da ieri è disponibile finalmente per tutti. Protagonista assoluta di queste novità Adobe è ancora una volta l’Intellgenza Artificiale Generativa con le funzionalità di Firefly, integrate nativamente in Adobe Creative Cloud, Adobe Express e Adobe Experience Cloud e disponibili anche nei flussi di lavoro di Photoshop, Illustrator e Adobe Express. Ma non è tutto.

L’Intelligenza Artificiale è al centro (e non poteva essere diversamente) delle prossime funzionalità che Adobe proporrà sui suoi software più amati, Premiere Pro, After Effect e non per ultimo Frame.io. All’IBC 2023 di Amsterdam, l’azienda ha mostrato in anteprima le novità che arriveranno in autunno, alcune davvero notevoli soprattutto per Premiere Pro, il software di video editing per eccellenza.

Adobe Firefly apre una nuova era di creatività potenziata dall’intelligenza artificiale

La nuova applicazione web Firefly, mette a disposizione uno spazio per esplorare l’espressione creativa assistita dall’AI; la famiglia di modelli di AI generativa di Adobe supporta suggerimenti di testo in oltre 100 lingue e consente di esprimersi a utenti di tutto il mondo, permettendo di creare contenuti per uso commerciale (meglio ribadirlo). Stando a quanto dichiara Adobe, la versione beta di Firefly ha generato oltre due miliardi di immagini, segno che lo strumento è valido e il “passaggio” ufficiale nei piani di abbonamento non dovrebbe essere problematico. Con i nuovi Generative Credits inclusi nei differenti piani, gli abbonati a Creative Cloud, Adobe Express e Firefly beneficeranno delle capacità legate all’AI all’interno dei propri flussi di lavoro. C’è posto anche per le aziende che si affacciano all’AI Generativa con Adobe Firefly for Enterprise, ora disponibile attraverso Creative Cloud, Express e Adobe Experience Cloud.

Creative Cloud con la nuova applicazione web Firefly integra anche Express Premium, l’app di creatività all-in-one con funzioni di AI generativa Text-to-Image e Text Effects che rendono veloce e facile il workflow (vedi ad esempio post per i social media, video, immagini, PDF, flyers e loghi). Adobe Express è invece un’app di creatività AI-first, che consente di progettare e condividere contenuti creativi; tra le funzionalità segnaliamo Text to Image e Text Effect. Adobe GenStudio invece è una nuova soluzione per aziende che combina il meglio dei contenuti dandoli in pasto all’intelligenza artificiale generativa, permettendo alle aziende di potenziare e semplificare il processo di creazione e attivazione dei contenuti.

Le novità per Premiere Pro, After Effect e Frame.io

Le novità per Premiere Pro in arrivo da Adobe legate all’Intelligenza Artificiale sono a dir poco notevoli, soprattutto in ambito audio. Sottolineando che si parla ancora di beta, al centro dell’attenzione c’è ancora AI Adobe Sensei con il nuovo strumento Enhance Speech, funzionalità che permette all’utente di migliorare il parlato di un video venuto male o poco professionale per via della strumentazione adoperata. Le potenzialità di Enhance Speech possono essere apprezzate nella demo rilasciata dalla stessa Adobe, a voi il giudizio:

Rimanendo in ambito audio, insieme a Enhance Speech è stata introdotta sul pannello Essential Sound anche Audio Category Tagging, funzionalità automatica che grazie all’AI permette a Premiere Pro di etichettare le categorie di varie tracce audio in base al contenuto. Riguardo After Effect invece, le novità riguardano soprattutto l’introduzione di un nuovo spazio di lavoro 3D e la migliore gestione, elaborazione e importazione degli oggetti in tre dimensioni, con relativi effetti di illuminazione del soggetto e tecniche come il rotoscoping. Per chi non la conoscesse, Frame.io è la piattaforma di collaborazione per chi lavora con i contenuti Adobe; la nuova versione prevede un ora visualizzatore per confrontare (affiancare) contenuti di vario genere, siano video, audio, foto, file di design e PDF, consentendone la fuizione anche agli utenti Creative Cloud.

Come anticipato sopra, le novità per Premiere Pro, After Effect e Frame.io legate all'Intelligenza Artificiale (per ora in beta) arriveranno in via ufficiale questo autunno.