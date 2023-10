Xiaomi ha rilasciato un nuovo prodotto per la casa intelligente che va ad aggiungersi al suo vasto catalogo MIJIA dedicato alla smart home.

Si tratta di Xiaomi Smart Home Panel, uno smart display da parete che permette di controllare tutti i dispositivi intelligenti con il tocco, la voce oppure lo smartphone. Ecco i dettagli del nuovo dispositivo.

Caratteristiche di Xiaomi Smart Home Panel

Xiaomi Smart Home Panel è dotato di un display touchscreen da 3,23 pollici e tre pulsanti fisici. In standby lo schermo visualizza le informazioni principali sulla casa, come la temperatura, l’umidità, la qualità dell’aria e lo stato dei dispositivi intelligenti connessi.

Gli utenti possono sfruttare l’assistente XiaoAI ad esempio per impostare sveglie, abbassare le luci ed eseguire scenari come dormire, guardare un film o uscire di casa semplicemente impartendo comandi vocali.

Xiaomi Smart Home Panel integra anche un gateway Bluetooth Mesh che può connettere 100 dispositivi Bluetooth Mesh e 100 sottodispositivi Bluetooth contemporaneamente, inoltre è in grado di controllare più di 5.500 dispositivi intelligenti.

Xiaomi Smart Home Panel può essere utilizzato con un gateway centrale ed è facile da installare, soprattutto se si dispone di una scatola da incasso a parete 86×86 cm.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Smart Home Panel

Xiaomi Smart Home Panel è attualmente disponibile in Cina tramite crowdfunding al prezzo di 299 yuan (circa 38 euro) che diventeranno 329 yuan (circa 42 euro) al termine della campagna. Al momento non abbiamo dettagli circa una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

