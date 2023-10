Continua il programma di “innovazione” dell’offerta di DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, dopo aver introdotto l’abbonamento annuale e aver lanciato le carte prepagate per l’acquisto degli abbonamenti, arricchisce ulteriormente la sua offerta con gli eventi pay per view. Si tratta di una novità, già sperimentata lo scorso agosto e già attiva da tempo in altri Paesi dove DAZN è presente. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Gli eventi pay per view arrivano su DAZN

Da questo mese, su DAZN sono disponibili anche gli eventi Pay per view. Si tratta di eventi speciali che possono essere acquistati con un pagamento una tantum. L’acquisto, quindi, è un vero e proprio “biglietto virtuale” che consente l’accesso alla visione in streaming del contenuto desiderato.

Inizialmente, il focus di questi eventi saranno gli sport di combattimento e, in particolare, gli incontri di maggior richiamo che, come avviene tradizionalmente in molti altri Paesi, devono essere acquistati singolarmente, con un costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento. In futuro, però, gli eventi Pay per view potrebbero estendersi e raggiungere anche altri sport.

Per poter sfruttare questa nuova funzionalità di DAZN è necessario essere già clienti DAZN. In sostanza, solo chi ha un abbonamento attivo ha la possibilità di acquistare l’evento in Pay per view. Gli utenti che non hanno un abbonamento, al momento dell’acquisto dell’evento Pay per view, dovranno necessariamente attivare una sottoscrizione, tra le varie proposte disponibili su DAZN.

Al momento, inoltre, l’acquisto dell’evento Pay per view può avvenire solo con carte di credito o di debito accettate da DAZN. L’acquisto può avvenire via web, tramite le app Android, iOS e Apple TV o anche tramite console e le app per Smart TV.

Ricordiamo che DAZN è disponibile con tre diversi abbonamenti (Start, Standard e Plus) e con la possibilità di scegliere tra sottoscrizione mensile, mensile con vincolo, annuale. Per scegliere l’offerta giusta da attivare su DAZN basta seguire il link qui di sotto.

