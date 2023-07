DAZN si prepara all’inizio della nuova stagione di Serie A con diverse novità. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, rinnova le sue offerte con un prezzo più alto di 1 euro al mese per alcuni piani ma anche con l’introduzione dell‘abbonamento annuale che, grazie al pagamento in un’unica soluzione, permette di ridurre la spesa complessiva per l’accesso ai contenuti disponibili sulla piattaforma.

In più, DAZN avvia la commercializzazione per tutti del DAZN TV Box e annuncia l’accordo con tivùsat che permetterà di accedere al canale Zona DAZN via satellite anche senza essere abbonati Sky. C’è anche la conferma di un nuovo potenziamento dell’infrastruttura di rete. Vediamo, punto per punto, tutte le novità annunciate in queste ore da DAZN in vista della partenza della nuova stagione calcistica.

DAZN rinnova le offerte: c’è l’abbonamento annuale

La nuova stagione di DAZN prenderà il via con i “soliti” tre piani d’abbonamento:

DAZN Start con tutto il catalogo di eventi sportivi ma senza il calcio maschile e, quindi, senza le partite di Serie A, Serie B, le coppe europee e i campionati esteri

con tutto il catalogo di eventi sportivi ma senza il calcio maschile e, quindi, senza le partite di Serie A, Serie B, le coppe europee e i campionati esteri DAZN Standard con accesso a tutto il catalogo, calcio maschile compreso, ma senza possibilità di accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea utilizzando due diverse reti Internet

con accesso a tutto il catalogo, calcio maschile compreso, ma senza possibilità di accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea utilizzando due diverse reti Internet DAZN Plus con accesso a tutto il catalogo, calcio maschile compreso, e con la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea anche utilizzando due diverse reti Internet

Rispetto alla stagione scorsa, però, cambiano i costi. Alcuni piani mensile aumentano di prezzo (+1 euro al mese) ma viene introdotto l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione che riduce la spesa complessiva, garantendo un vantaggio per gli utenti. Le opzioni sono le seguenti:

DAZN Start

13,99 euro al mese con abbonamento mensile

9,99 euro al mese con abbonamento mensile con vincolo annuale

88,99 euro per un anno con abbonamento annuale e pagamento in un’unica soluzione

DAZI Standard

40,99 euro al mese con abbonamento mensile

30,99 euro al mese con abbonamento mensile con vincolo annuale

299 euro per un anno con abbonamento annuale e pagamento in un’unica soluzione

DAZN Plus

55,99 euro al mese con abbonamento mensile

45,99 euro al mese con abbonamento mensile con vincolo annuale

399 euro per un anno con abbonamento annuale e pagamento in un’unica soluzione

Le nuove offerte DAZN sono già attivabili da oggi. Per accedere alla promozione desiderata e iniziare a guardare i contenuti disponibili su DAZN è possibile seguire il link qui di sotto.

Le altre novità di DAZN: c’è il DAZN TV Box e il debutto su tivùsat

Le novità annunciate da DAZN non si fermano qui. Da questo mese, infatti, è ora possibile acquistare il DAZN TV Box, in precedenza proposto solo nelle aree prive di copertura della banda larga. Il box costa 19,99 euro una tantum ed è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Si tratta di un set top box Android (molto simile al BOX TIMVISION). Gli utenti DAZN che utilizzano il DAZN TV Box possono sfruttare il canale di backup sul digitale terrestre.

In automatico (l’utente non ha possibilità di attivare lo switch), l’app di DAZN passerà alla visualizzazione della partita sul digitale terrestre nel caso in cui lo streaming non soddisfi gli standard di qualità fissati da DAZN. Lo switch sul canale di backup sul digitale terrestre, in caso di più eventi trasmessi in contemporanea, sarà valido per un unico evento. Come detto, è l’app a gestire l’intera operazione.

C’è anche da segnalare il debutto di DAZN su tivùsat. Grazie al nuovo accordo, il canale Zona DAZN (ora disponibile sul canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky oltre che a DAZN con un costo extra di 5 euro al mese) sarà ora accessibile anche tramite tivùsat, senza la necessità di avere un abbonamento a Sky. Il canale sarà disponibile al numero 214 del telecomando tivùsat.

L’accesso, però, non sarà gratuito. Per poter guardare Zona DAZN, infatti, gli utenti tivùsat dovranno essere abbonati a DAZN e dovranno attivare l’apposita opzione “Zona DAZN su tivùsat“. Tale opzione sarà disponibile solo per gli utenti con piano Standard o Plus. Per l’attivazione dell’opzione è necessario fare riferimento alla sezione Il mio Account del sito DAZN. Il costo non è stato comunicato ma dovrebbe essere di 5 euro al mese oltre al costo di DAZN.

La piattaforma di streaming ha annunciato anche miglioramenti all’infrastruttura di rete, con l’obiettivo di migliorare sempre di più il servizio. In particolare, è stato annunciato un potenziamento all’infrastruttura proprietaria DAZN EDGE. Si tratta di un upgrade che, almeno in teoria, dovrebbe garantire una visione ottimale dei contenuti e una riduzione dei malfunzionamenti.

Nel comunicato ufficiale, DAZN descrive così il potenziamento: “Se da una parte la capacità complessiva di DAZN EDGE verrà incrementata per aumentare il traffico che passerà sulle cache proprietarie di DAZN, dall’altra si interverrà in termini di capillarità sul territorio, potenziando la copertura in Sardegna e l’interconnessione nei principali Internet Exchange italiani per un ulteriore miglioramento della connessione anche con i piccoli operatori regionali di telecomunicazione”.