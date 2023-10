DAZN propone oggi un nuovo sistema per attivare un abbonamento a prezzo ridotto. Fino al prossimo 31 di ottobre, infatti, è possibile acquistare le carte prepagate digitali per attivare DAZN Standard e guardare tutte le partite di Serie A, oltre agli altri contenuti della piattaforma, con una spesa contenuta. Vediamo cosa prevede la nuova opzione:

Arrivano le carte prepagate digitali di DAZN

La nuova iniziativa di DAZN consente l’acquisto di una carta prepagata digitale per attivare un abbonamento a prezzo ridotto. La promozione riguarda esclusivamente DAZN Standard ed è disponibile in tre versioni:

1 mese di abbonamento a DAZN Standard costa 39,99 euro

di abbonamento a DAZN Standard costa 3 mesi di abbonamento a DAZN Standard costano 99,90 euro

di abbonamento a DAZN Standard costano 9 mesi di abbonamento a DAZN Standard costano 249 euro

Con la versione da 9 mesi è possibile ridurre il costo del servizio fino a 27,66 euro al mese.

Per acquistare la carta digitale è sufficiente consultare questo sito e scegliere la versione da acquistare. Il codice per riscattare l’abbonamento, con tutte le istruzioni da seguire, sarà poi spedito all’indirizzo e-mail fornito dall’utente in fase di registrazione.

Le carte prepagate digitali sono un sistema in più per attivare un abbonamento DAZN a prezzo ridotto. Per minimizzare il costo mensile, però, può essere utile preferire l‘abbonamento annuale, introdotto da DAZN proprio questa stagione e in grado di ridurre il costo di DAZN Standard a meno di 25 euro al mese.

Ricordiamo, infatti, che, sia per DAZN Standard che per DAZN Plus (il piano che include la doppia visione in contemporanea) sono disponibili tre diversi abbonamenti.

Per DAZN Standard abbiamo:

mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a una spesa media di 24,91 euro al mese)

Per DAZN Plus, invece, i costi sono:

mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a una spesa media di 37,41 euro al mese)

Per attivare un abbonamento a DAZN è possibile accedere direttamente al sito ufficiale:

