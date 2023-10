Da poche ore ha avuto il via la Festa delle Offerte Prime di Amazon, una due giorni di sconti con cui il colosso dell’e-commerce permette agli utenti Prime di risparmiare nell’acquisto di gran parte del catalogo prodotti.

Dei prodotti in offerta, una buona fetta sono prodotti tecnologici (e qua potete trovare i migliori prodotti tech in offerta). In questo articolo ci preoccuperemo di segnalarvi le offerte più interessanti sul fronte delle periferiche da PC. Prima di cominciare, vi segnaliamo i link ai due articoli sugli smartphone Android e sulle smart TV, in offerta per la Festa delle Offerte Prime, che abbiamo pubblicato sugli altri nostri due portali TuttoAndroid.net e Tutto.tv.

Festa delle Offerte Prime: ecco le periferiche in offerta

Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2023 (fino alle 23:59), tutti gli abbonati ad Amazon Prime possono usufruire di tantissime offerte, loro dedicate, su gran parte del catalogo del colosso dell’e-commerce, in una due giorni chiamata Festa delle Offerte Prime, messa in piedi da Amazon per celebrare una sorta di Prime Day autunnale.

Nel marasma di prodotti in offerta, rientrano molte periferiche per computer, quali monitor, stampanti, mouse e tastiere, webcam e cuffie, SSD (portatili e non) e schede di memoria. Di seguito andremo a segnalarvi quelli che riteniamo essere i più interessanti, suddivisi per categoria di prodotto ed elencati in ordine decrescente di prezzo.

Monitor in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Mouse e Tastiere in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Stampanti in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Webcam in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Cuffie da gaming in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Periferiche di archiviazione in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Altre informazioni sulla Festa delle Offerte Prime

Le periferiche per computer sono solo una minima parte dei prodotti che rientrano tra le offerte della Festa delle Offerte Prime 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 11 ottobre 2023, e sono esclusive per gli abbonati ad Amazon Prime.

