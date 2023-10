È ufficiale, Diablo 4 arriva finalmente su Steam. Lo ha confermato la stessa Blizzard in occasione della Developer Update livestream che si è svolta ieri, svelando l’imminente lancio sulla tanto amata piattaforma Valve. Dopo il debutto globale avvenuto lo scorso 6 giugno su console e PC, con quest’ultima opzione disponibile esclusivamente attraverso il servizio Battle.net di Blizzard, la software house ha svelato la data di lancio su Steam; è tutto pronto, Diablo 4 sarà disponibile dal prossimo 17 ottobre.

Diablo 4: con Overwatch 2 segna il ritorno definitivo di Blizzard su Steam

Il lancio di Diablo 4 è stato senza dubbio un successo. Lo confermano i numeri, non solo in fase di preordine ma anche le vendite e il grandissimo interesse delle varie community di giocatori; non è un caso che nonostante sia sul mercato da pochi mesi, Diablo 4 sia di fatto il gioco più venduto nella storia di Blizzard. La versione Steam di Diablo 4 offrirà funzionalità come gli obiettivi e l’integrazione con gli elenchi di amici includendo ovviamente il cross-play con Battle.net e gli utenti Xbox e PlayStation.

La scelta della data, il 17 di ottobre, non è per niente casuale e coincide anche con l’inizio della seconda stagione di contenuti di Diablo IV, “Season of Blood“, questo ovviamente su tutte le piattaforme. Le novità attese sono molte, Blizzard ha ricevuto molti feedback e richieste dalle varie community e, almeno a ora, ci aspettiamo che l’azienda porti una quantità importante di nuovi contenuti per il gioco. Riguardo la versione PC, ricordiamo che Diablo 4 prevede requisiti minimi particolarmente abbordabili, mentre chi punta a un’esperienza completa dovrà vedersela con la modalità Ultra 4K che tra le altre cose richiede una NVIDIA GeForce RTX 3080 o una più recente GeForce serie RTX 40 con DLSS 3.0. A seguire vi riproponiamo i requisiti di Blizzard:

Requisiti minimi di sistema (1080p – rendering 720p – 30 FPS)

Sistema operativo Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 280 o

Intel Arc A380

DirectX: Versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio libero su disco

Internet: Connessione a Internet a banda larga

Requisiti Medi (1080p – 60 FPS)

Sistema operativo: Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i5-4670K o AMD R3-1300X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 470

DirectX: Versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio libero su disco

Internet: Connessione a Internet a banda larga

Requisiti Alti (1080p – 60 FPS)

Sistema operativo: Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 2700X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A770

DirectX: Versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio libero su disco

Internet: Connessione a Internet a banda larga

Requisiti Ultra 4K (4K 60 – FPS)

Sistema operativo: Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 32 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX Serie 40 per DLSS3, AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio libero su disco

Internet: Connessione a Internet a banda larga

Diablo 4: edizioni disponibili su Steam e possibili prezzi

Tornando al debutto su Steam, Blizzard ha reso note anche le edizioni di Diablo 4 che saranno acquistabili, tra queste ci sono: l’edizione Standard, l’Ultimate Edition e la Digital Deluxe Edition. Quest’ultima dovrebbe portare su Steam dei contenuti esclusivi come l’Emote Ali del Creatore, la Cavalcatura Tentazione, l’Armatura per la Cavalcatura Carapace Infernale, la Cavalcatura Wrath Amalgam per World of Warcraft e molto altro ancora; le versioni Deluxe e Standard come al solito saranno più limitate, mentre riguardo i prezzi non dovremmo assistere a particolari variazioni rispetto a quanto visto su Battle.net.

Tutto è pronto per il debutto di Diablo 4 su Steam il prossimo 17 ottobre, la pagina dello store è già operativa a questo indirizzo, vedremo come sarà accolto il tanto amato action RPG di Blizzard, ricordando comunque che Overwatch 2 non ha proprio brillato.

