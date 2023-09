Tra i vari servizi e software offerti da Microsoft uno dei più popolari è senza dubbio Paint, uno strumento che quasi tutti gli utenti Windows chi prima chi dopo hanno avuto l’occasione di usare.

Rispetto ad altri editor grafici, Paint negli anni si è mantenuto sempre un po’ più basilare, capace di apportare delle piccole correzioni ma probabilmente non adeguato per dei “lavori” più importanti e pare che il colosso di Redmond abbia deciso di apportare delle importanti novità da questo specifico punto di vista.

Due novità per Microsoft Paint

Attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale il team di Microsoft ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un aggiornamento per l’applicazione Paint per gli utenti che hanno aderito al programma Windows Insiders, sia nel canale Canary che in quello Dev (versione 11.2308.18.0 o più recente).

Ebbene, con questa versione aggiornata dell’applicazione Paint viene introdotto il supporto ai livelli e alla trasparenza, ossia funzionalità molto apprezzate nelle principali soluzioni della concorrenza e da tempo attese dagli utilizzatori dell’app di Microsoft.

Iniziando dai livelli, gli utenti potranno aggiungerli, rimuoverli e gestirli, impilando forme, testo e altri elementi dell’immagine uno sopra l’altro (sarà sufficiente fare clic sul nuovo pulsante Livelli nella barra degli strumenti, che aprirà un pannello sulla parte laterale).

Con tale nuova versione dell’applicazione Paint viene implementato anche il supporto alla trasparenza, inclusa la possibilità di aprire e salvare file .PNG trasparenti (ci sarà un apposito un motivo a scacchiera a indicare le parti dell’immagine che sono trasparenti). Il team di Microsoft precisa che la cancellazione di qualsiasi contenuto dalla tela ora cancella veramente il contenuto invece di dipingere l’area di bianco e quando si lavora con più livelli, se si cancella il contenuto su un livello, si visualizzerà il contenuto dei livelli sottostanti.

Restiamo in attesa di scoprire quando questa nuova versione di Microsoft Paint verrà messa a disposizione di tutti gli utenti.