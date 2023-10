Sempre più spesso le potenzialità dell’intelligenza artificiale vengono sfruttate per migliorare i servizi e i prodotti tecnologici più popolari e il team di Spotify negli ultimi mesi ha dimostrato di avere grandi progetti da questo specifico punto di vista.

Il colosso dello streaming pare che stia testando dei sistemi che possano consentire agli utenti di generare automaticamente playlist con una semplice richiesta.

Spotify continua a puntare sull’intelligenza artificiale

Riferimenti a questo nuovo tentativo di sfruttare l’intelligenza artificiale da parte di Spotify sono stati scovati nel codice del servizio da Chris Messina.

In particolare, nel codice è possibile leggere di una funzionalità chiamata “AI Playlist” e una riga di testo che dice “Ottieni playlist in base alle tue richieste”.

Al momento non vi sono informazioni su come potrebbe funzionare la nuova soluzione studiata dal team di Spotify ma è possibile che nei progetti degli sviluppatori vi sia l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti una sorta di ChatGPT specifico per il popolare servizio di streaming musicale.

Lo staff di Gizmodo ha provato a chiedere un commento al colosso dello streaming, non avendo tuttavia fortuna, in quanto gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione allo stato attuale di fornire anticipazioni su nuove funzionalità in arrivo.

Nonostante l’enorme successo di Spotify, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento della piattaforma, introducendo nuove funzioni che possano tenere a distanza la sempre più agguerrita concorrenza e un esempio è rappresentato da Spotify Jam, soluzione che consente di ascoltare musica in gruppo in tempo reale.

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese il colosso dello streaming ha annunciato che sfrutterà le potenzialità dell’intelligenza artificiale anche per i podcast, offrendo un nuovo sistema per tradurre i contenuti in altre lingue usando la voce del podcaster originale.

