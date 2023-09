Vi piace ascoltare musica in compagnia e avete tanti amici coi quali condividete i gusti musicali? Spotify ha appena presentato una novità che potrebbe piacervi parecchio: si chiama Jam e consiste — in estrema sintesi — nella possibilità di curare insieme delle playlist e ascoltare in gruppo in tempo reale, anche laddove ci si trovi fisicamente molto distanti gli uni dagli altri.

Spotify Jam: ascolto condiviso, anche a distanza

Da qualche anno a questa parte, il team di Spotify ha iniziato ad attribuire una crescente importanza alle funzioni che permettono agli utenti di condividere con altri l’ascolto dei propri brani musicali preferiti — è di quest’estate il miglioramento delle sessioni di gruppo. A quanto pare, queste funzioni piacciono parecchio agli utenti del servizio di streaming musicale, che hanno già creato oltre 45 milioni di Blend e che solo nell’ultimo mese hanno trascorso complessivamente oltre 200 milioni di ore ad ascoltare playlist collaborative.

Ebbene, sulla scia di questi successi, Spotify ha deciso di compiere il passo successivo con Jam, che apre le porte a sessioni di ascolto di gruppo in tempo reale: gli utenti Premium potranno invitare altri a contribuire alla creazione di una coda condivisa.

La nuova funzione Jam è in roll out per tutti gli utenti di Spotify a livello globale a partire da oggi, pertanto farete bene ad assicurarvi di avere installato la versione più recente dell’app per iniziare a sfruttarla subito (ecco i link per Google Play Store e App Store). Badate bene che solo gli utenti Premium possono creare una Jam, ma anche gli utenti Free possono unirsi alla sessione di ascolto di gruppo: basta invitare i propri amici e familiari per ottenere altresì dei suggerimenti sui brani da mettere in coda, con possibilità di vedere da chi sono state aggiunte le tracce riprodotte.

Come creare una Jam

Come anticipato nel paragrafo precedente, le Jam possono essere avviate soltanto dagli utenti Spotify Premium, ma tutti possono prendervi parte e contribuire persino all’aggiunta di brani in coda. Far partire una Jam è semplicissimo, ecco i passaggi necessari:

Aprire l’app di Spotify.

Da un account Spotify Premium, selezionare un brano o una playlist.

Fare clic sul tasto “…” per visualizzare altre opzioni per il brano o la playlist, oppure sul pulsante “Connetti a un dispositivo” nell’angolo in basso a destra.

Selezionare la voce “Inizia una jam”.

Procedere ad invitare altri utenti.

A questo punto vi starete certamente chiedendo come fare per invitare altri utenti, ebbene sappiate che avete a disposizione ben tre strade:

Attivare il Bluetooth e far toccare i due smartphone. Visualizzare il QR code che Spotify assegna al creatore della Jam e farlo inquadrare agli altri utenti. Cliccare su “Condividi” per inviare il link tramite social network, messaggi di testo, SMS e altro ancora.

Anche se tutti i partecipanti possono aggiungere brani alla coda, soltanto l’host ha la possibilità di riorganizzarla, di rimuovere brani e persino quella di gestire i “controlli degli ospiti” (per consentire o meno agli altri partecipanti di fare lo stesso).

