Spotify non è solo uno dei più popolari servizi di streaming musicale ma anche uno di quelli che introducono con una certa frequenza nuove funzionalità basate sulle ultime tecnonogie e l’ennesima conferma ci è arrivata nelle scorse ore.

Il colosso dello streaming ha annunciato, infatti, una nuova funzionalità dedicata ai podcast: stiamo parlando di Voice Translation, ossia una soluzione che utilizza l’intelligenza artificiale per tradurre i podcast in altre lingue usando la voce del podcaster originale.

Spotify e la sua nuova funzione IA

Questo strumento sviluppato da Spotify sfrutta le ultime innovazioni tecnologiche, una delle quali è quella di generazione vocale di OpenAI, per adattarsi allo stile dell’oratore originale, creando un’esperienza di ascolto più autentica, capace di sembrare più personale e naturale rispetto al doppiaggio tradizionale.

E così un episodio podcast originariamente registrato in inglese può ora essere disponibile anche in altre lingue mantenendo le caratteristiche distintive di chi parla.

Il team di Spotify ha reso noto che nell’ambito del progetto pilota ha lavorato a stretto contatto con alcuni popolari podcaster, come Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons e Steven Bartlett, al fine di generare traduzioni vocali basate sull’intelligenza artificiale in altre lingue (tra le quali vi sono quelle spagnola, francese e tedesca) per alcuni episodi.

Grazie a Voice Translation gli utenti di tutto il mondo avranno la possibilità di scoprire nuovi podcaster e lasciarsi ispirare in un modo più autentico: in pratica, l’intelligenza artificiale dovrebbe rivelarsi in grado di aiutare a costruire connessioni più profonde tra i creatori di contenuti e gli ascoltatori.

Il team di Spotify ha reso noto che gli episodi tradotti dai creatori del progetto pilota saranno disponibili in tutto il mondo per gli utenti Premium e gratuiti in spagonolo, tedesco e francese.

Nelle prossime settimane arriveranno ulteriori episodi e nuove lingue. Basta avere un po’ di pazienza.

